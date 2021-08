Zmagovalka šova Slovenija ima talent: Srečna sem, da sem sploh še živa

Gotovo se vsi dobro spomnite ljubke deklice, ki je pred leti zmagala v šovu Slovenija ima talent. Leta 2010, ko je navdušila Slovenijo, je štela komaj sedem let. Našo državo je nato zastopala na otroški Evroviziji in se z družino čez nekaj let preselila v Švico.Ko smo že skoraj pozabili nanjo, je leta 2017 znova opozorila nase in navdušila v nemški različici šova The Voice Kids, kjer se je prebila vse do finala. Ljubka deklica je odrasla v pravo damo in lani smo jo lahko znova slišali v Sloveniji, kjer je na Emi predstavila skladbo Man Like U. Skladbo je napisala sama in o njej povedala, da jo je napisala, ko je preživljala težke čase in bila celo v depresiji.