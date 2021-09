Zmagovalka Sanjskega moškega spet pred kamere

Čeprav je romantični konec finalne oddaje Sanjski moški nakazoval lepo ljubezensko zgodbo med Gregorjem Čeglajem in Anjo Širovnik, njuna televizijska oziroma romantična pravljica ni dobila srečnega konca. Oba sta šla svojo pot, Anji pa so se zaradi prepoznavnosti odprla številna vrata. Med drugim jo bomo lahko po novem gledali na malih zaslonih, in sicer nas bo v novi oddaji Jutro na Planetu obveščala, kakšno vreme nas čaka v prihodnjih dneh.



Nova, simpatična vremenarka Anja nam je zaupala, da ji zgodnje vstajanje ne bo povzročalo prevelikih preglavic. »Danes sem vstala ob 4.30, ker sem šla ob petih že od doma, saj se vozim iz Velenja. Ampak saj bo, samo v ritem moram pasti. Drugače sem jutranji človek, tako da mislim, da mi bo to zdaj zelo pomagalo. Sem oseba, ki ima zjutraj več energije, je bolj produktivna, tako da mislim, da bo šlo skozi,« nam je zaupala resničnostna zvezdnica, ki si je že od mladih nog želela delati na televiziji.



»Ta priložnost je prišla malo nepričakovano. Čutim malo treme, ker zdaj so me ljudje poznali samo kot Anjo iz Sanjskega moškega, zdaj pa me bodo dejansko videli v neki drugi vlogi, takšno, kot sem v resnici. Tako da čutim malo pritiska,« je iskreno priznala Anja in nam zaupala, kaj je prva stvar, ki jo naredi zjutraj, ko se zbudi. »Prva stvar, ki jo naredim zjutraj, je to, da si skuham kavo. Zdaj bo sicer to videti tako, da se bom najprej oblekla, skuhala kavo in jo vzela za po poti in jo lepo pila od Velenja do Ljubljane,« je povedala v smehu in dodala, da se iskreno veseli novih priložnosti.

Komentarji: