Zmagovalka MasterChefa je Miša iz Domžal! Tekle so solze, omrežja gorijo ob odzivih (FOTO)

Po napetem dvoboju, ki smo ga lahko spremljali na POP TV, je končno znana zmagovalka 11. sezone oddaje MasterChef. To je 30-letna Michaela »Miša« Koplova iz Domžal, ki je v finalnem obračunu proti Barbari Poljanec prepričala sodniško trojico in domov odnesla pokal ter nagrado v višini 50 tisoč evrov.

Po mesecih intenzivnih izzivov, solz in znoja v kuhinji MasterChefa, se je Miša izkazala kot ena najbolj tehnično suverenih in ustvarjalnih tekmovalk letošnje sezone. Njena zmaga pa ni naletela zgolj na aplavz – temveč tudi na burne razprave med gledalci.

Kdo je Miša? Michaela je po izobrazbi managerka v gostinstvu in turizmu, poklicno pa se že od prej giblje v kulinaričnem svetu. A njen pristop ni zgolj strokoven – je tudi izjemno oseben. Rada eksperimentira, vsako jed premišljeno oblikuje in jo obdela z izostrenim občutkom za detajle. Njeno ustvarjanje je prežeto z željo po izražanju in pripovedovanju zgodb skozi hrano. V kuhinji prisega na red in organizacijo, najraje pa pripravlja kreme, torte, omake – in reže. Vse mora biti na svojem mestu.

Miša, zmagovalka MasterChefa: kuharska mojstrica ali sodniški favorit? FOTO: Zajem Zaslona Voyo

Med morjem in bučnim poljem

V velikem finalu sta si nasproti stali dve močni osebnosti – Barbara, ki je v očeh mnogih zastopala »srce« domače kuhinje, in Miša, ki je predstavljala »glavo« profesionalne discipline.

Na začetku oddaje so predstavili njune kreacije iz prejšnje epizode, prve tri hode, po katerih je Miša povedla za dve točki. Prva jed finalne oddaje je bil tako četrti hod - juha, za katero sta imeli 30 minut časa. Pripravili sta gobovo juho. Sledila je topla predjed, ki jo je vsaka od njiju zapeljala v svojo smer. Barbara na bučno polje, Miša na morje. Obe sta sodnike navdušili tako z juho kot petim hodom.

Mišina glavna jed. FOTO: Zajem Zaslona Voyo

V šestem hodu sta predstavili sorbet, ki je sodnikom očistil brbončice in jih pripravil na nadaljnje jedi. »Mislim, da je za kuharja oziroma šefa zelo težko pri 10-hodnem meniju držati letvico strmo navzgor. To je skoraj nemogoče, redko komu uspe. Ta sorbet je pomemben, ker očisti brbončice, jih nevtralizira in s te 'ničle' gremo lahko spet naprej. Čiščenje palete pri takšnih, 10-hodnih menijih, mora biti,« je ob tem povedala Miša.

Tudi sorbeta obeh kuharic sta sodnike navdušila s svojo svežino in presenetljivimi kombinacijami.

Potem pa ... presenečenje

Tekmovalki so po šestem hodu presenetili prijatelji in bližnji. Barbari so se orosile oči, ko je predstavila svoje tri prijateljice, Miša pa je razkrila, da je prav njen očim Dušan tisti, ki jo najbolj podpira na njeni poti. Na vprašanje sodnikov, kaj z ženo počneta, da Miša tako blesti, je preprosto, v smehu dejal: »Ja, kaj počneva, kuhava,« dodal pa je, da sam tudi poda kakšno kritiko.

Sledilo je presenečenje: obisk bližnjih. FOTO: Zajem Zaslona Voyo

Sledilo je ocenjevanje zadnjih treh hodov, ki je prineslo še večje presenečenje. Obe sta namreč prejeli najvišje število točk! Bitka je bila tako v tem trenutku še daleč od tega, da bi bila odločena. Sledili so še zadnji štirje hodi.

Mišini starši, ki jo zvesto podpirajo na kulinarični poti. FOTO: Zajem Zaslona Voyo

Brez utrujenosti

Niti po šestih hodih Miša še ni bila utrujena: »Imam toliko adrenalina, delam to, v čemer res uživam, in tukaj ni prostora za biti utrujen,« je dejala med kuhanjem prve glavne jedi. Že pri tem hodu se je Barbari nekoliko zataknilo, manjšo zagato je rešila, a je Miša kljub vsemu sodnike bolj navdušila s svojo kreacijo.

Mišina sladica. FOTO: Zajem Zaslona Voyo

Druga glavna jed je za obe tekmovalki prinesla težave. Barbari že med kuhanjem, Mišina napaka pa se opazila šele po tem, ko je pred sodnike postavila krožnik. Za osrednji del glavne jedi je izbrala srnin hrbet, ki pa je na krožniku spustil tekočino, kar se ne sme zgoditi. Meso je dopolnila s pirejem kostanja in sladkimi elementi, a sodnike je pustila hladne, saj po njihovem mnenju jed ni bila povezana. Niti Barbarina jed sodnikov ni navdušila.

Tekmovalki »spremenili scenarij«

»Toliko tehnične dovršenosti, kot je v tej sladici, že dolgo nisem videl,« je dejal Karim Merdjadi o stvaritvi, ki jo je Miša predstavila v 9. hodu. »Spodaj imamo sladke okuse medu in pehtrana, nato tanek hrustek z luknjicami in rahlo slanostjo, ki božansko poveže celo jed. Nebesa,« je povzel. Tudi Barbara je navdušila, izbrala je jabolčno tematiko, ki sodnikov ni pustila hladnih.

Po oddaji zadnjega hoda sta nazdravili. FOTO: Zajem Zaslona Voyo

Zadnji hod je bila še ena sladica, v kateri je Miša drzno združila slaščice s slovenskimi siri. Barbara je navdušila s prefinjenim žele bombonom in hrustljavim biskvitom. Po oddaji zadnjega hoda pa sta tekmovalki kar sami nekoliko spremenili scenarij in nazdravili za konec sezone: »Mislim, če se v enajstih sezonah ni našel nekdo, ki bi nazdravil na finalu - bog pomagaj,« je v svojem slogu komentirala Miša.

Težko pričakovana razglasitev

Obe tekmovalki sta med sezono pokazali vrhunsko raven znanja in pripadnosti kulinarični umetnosti, a zmagovalka je lahko le ena. Po zadnjem hodu je tako napočil težko pričakovani trenutek: razglasitev najboljše. Tik pred tem je Miša razkrila: »Še nikoli nisem bila tako živčna, kot zdaj.« Barbara je medtem ohranila mirno kri.

Pokal zmagovalke. FOTO: Zajem Zaslona Voyo

Ker sta s sladicami navdušili obe, od Miše naj bi sicer na tem področju pričakovali nekoliko manj kot od Barbare, je zmaga pristala v rokah Domžalčanke, ki je že pred tem nekoliko vodila po številu točk. Sodnike je presenetila z ocvrtim mlečnim rižem in drugimi izvirnimi kombinacijami. S tem je dokazala, da so tudi sladice njena močna plat. »Sem jim rekla, da znam delat sladice,« je hudomušno komentirala novopečena zmagovalka.

Zmagovalka je Miša! FOTO: Zajem Zaslona Voyo

Ogenj na družbenih medijih

Mišina zmaga je sprožila pravi ogenj v strehi na družbenih omrežjih, kjer se že več dni kuha burna razprava o pristranskosti, pravičnosti in sami naravi šova.

Med komentarji se pojavljajo očitki na račun sodnikov, ki naj bi že dolgo favorizirali zmagovalko: »Vsi ti trije sodniki nikoli več ne bi smeli ocenjevati. Od začetka je bilo jasno, komu je šov pisan na kožo,« je zapisala razočarana gledalka. Drugi je dodal: »K Miši ne grem jest. Barbari pa na tortico ziher. Sramota sodniška.« Eden od komentarjev je celo predlagal, da bi v prihodnje sodniki morali ocenjevanje opravljati z zavezanimi očmi za bolj pravično obravnavo.

Dolgo sem te čakala, je dejala Miša. FOTO: Zajem Zaslona Voyo

Tudi v bran zmagovalki in sodnikom je stopilo nekaj komentatorjev: »Obe sta si zmago zaslužili. Miša je tehnično brezhibna, Barbara pa topla in iskrena. Ampak zmagovalka je lahko le ena.« Med bolj uravnoteženimi komentarji se je pojavil tudi predlog: »Če menite, da znate bolje – pokažite. Odprite restavracijo, pridobite naziv chef in postanite sodnik.«

Kritični odziv nekdanjega finalista

Nekdanji tekmovalec Nik Marolt, polfinalist 9. sezone, ki skupaj z Žigom Škvorcem komentira oddaje na Youtube kanalu Kuhna brez konteksta, je bil do letošnje sezone zadržano kritičen. Njegov odziv lahko preberete v tem članku.

Kako bo porabila nagrado?

Z denarno nagrado Miša ne namerava kupovati avtomobila ali odpotovati na Maldive – temveč ima že izdelan poslovni načrt. Želi ustanoviti podjetje, ki bo svetovalo gostinskim obratom glede upravljanja prihodkov, zasedenosti in optimizacije – s kombinacijo ekonomskega znanja in izkušenj iz kuhinje. Gre za nišo, ki je v Sloveniji po njenem mnenju nihče še ni ustrezno zapolnil.

In čeprav se nad MasterChefom letos zgrinja senca različnih mnenj, navdušenja in kritik, Miša ostaja osredotočena na svojo pot. Za njo stojijo zvesti oboževalci, njen kulinarični potencial pa bo mogoče še naprej spremljati v prihodnjih projektih.

Ste zadovoljni z razpletom sezone? Za koga ste navijali?