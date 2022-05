Zmagovalka Evrovizije prihaja na Štajersko

Če so Slovenske gorice v predvolilnem času norele s predvolilnimi koncerti, je David Klobasa, župan Svete Trojice, ponovno našel najboljši termin, v katerega je umestil svoj festival TrojicaFest.

Ta je že tretji po izjemno uspešnih letih 2019 in 2021, postaja pa nekakšen Festival Lent pred Festivalom Lent, saj majhna občina z okoli 2000 prebivalci v podaljšanem koncu tedna postane središče zabave in dobre volje in jo po navadi obišče večkratnik vseh njenih prebivalcev. Ko je Klobasa na svojih družabnih omrežjih objavil fotografijo Džamale, ukrajinske zmagovalke Evrovizije iz leta 2016, ki bo nastopila 16. junija, je dal vsem jasno vedeli, da bo program bogat.

Zagotovo pa je 38-letna Ukrajinka, ki je bila po zmagi na Evroviziji žirantka ukrajinskih izborov, zelo zanimiva sogovornica, saj je z družino v času ruske agresije prebegnila najprej v Armenijo, nato pa v Turčijo. Še isti večer bo ob njej nastopila Helena Blagne, dan pozneje bodo ozračje segreli Cubismo in Manouche, 18. junija skupina Tabu in Nika Zorjan. Za poskočen nedeljski večer bodo poskrbeli Il Divji in Tanja Žagar.