Zmagovalka Anja po razhodu z Gregorjem: Predstavljala sem si naju skupaj

Gregor Čeglaj. FOTO: Pop Tv

Tako sta Gregor in Anja pozirala kot Adam in Eva. FOTO: Pop TV

Čeprav je romantični konec finalne oddaje Sanjski moški nakazoval lepo ljubezensko zgodbo medinse je pravzaprav končala že z naslednjim dnem, ob vstopu v realni svet. Kot sta pojasnila, sta se po odkritem pogovoru sporazumno odločila, da gresta vsak svojo pot.To nam je v pogovoru znova potrdila tudi 22-letna Velenjčanka Anja, ki si ob prijavi v oddajo ni predstavljala, da bi lahko postala zmagovalka. Vseeno pa je že ob prvem srečanju z Gregorjem imela občutek, da je med njima posebna energija. Povedala je tudi, da je bil šov zanjo zelo lepa izkušnja in da ni bilo vse čisto tako, kot je bilo videti na televiziji.Ko sem se prijavila, nisem imela pričakovanj. Rekla sem si, da bom poskusila in se prepustila. Seveda nisem želela oditi domov že med prvimi, želela sem videti vse skupaj in dobiti kakšno izkušnjo. Ko sem prišla tja, sem takoj, že na tisti preprogi, začutila neko energijo med mano in Gregorjem. Že po prvem večeru se mi je zdelo, da bi lahko prišla daleč, nisem pa si mislila, da lahko zmagam. Skozi zmenke sem imela vedno boljši občutek. Tam nekje na sredini oddaje, mi je sicer nekoliko padla motivacija. Dolgo smo že bile tam, dogajali so se prepiri in drame. A bolj ko je šlo proti koncu, boljši občutek sem imela.Zelo lepa izkušnja je bila. Zagotovo bi še enkrat šla v to. Spoznala sem ogromno ljudi, naučila sem se veliko o sebi, kako sem se odzivala v posameznih situacijah. Gre za specifično situacijo, ko si stran od realnega sveta, 24 ur na dan le v družbi 20 kandidatk. Zelo sem hvaležna za izkušnjo.Zelo zanimivo. Iz vsega dneva v oddaji pokažejo le eno uro in jasno je, da bodo tam dobili prostor le zanimive stvari – prepiri in podobno. Veliko ljudi mi reče, da smo se tam samo kregale. Pa sploh ni res. Kar je bilo prepirov, je bilo prikazano na televiziji, preostali čas smo se dobro razumele. Tudi te izjave so velikokrat vzete iz konteksta: v 90 odstotkih lahko govoriš lepo o kakšni osebi, nato pa dodaš le eno negativno pripombo in v oddajo je vključena le ta. Vseeno pa mislim, da so nas v večini prikazali take, kot smo v resnici.Ostala sva v zelo dobrih odnosih, z veseljem greva na kavo in nimava nobenih zamer eden do drugega. Želim mu vse najboljše in da si čim prej najde pravo dekle.Mislim, da je na koncu pretehtalo to, da sem bila iskrena. Ko je bilo govor o zaroki, sem bila mnenja, da se še premalo poznava za to. Zavedala sem se tudi, da ob koncu šova ne bova kar postala par, temveč da sva si všeč in da bova šele zatem zares videla, ali sva za skupaj. Mislim, da mu je najbolj všeč to, da sem bila iskrena od začetka do konca.Ja, iskreno, mislila sem, da bi lahko kaj nastalo. Če bi bil interes z obeh strani, mislim, da bi šlo, saj ima vse lastnosti, ki jih želim pri moškem. Predstavljala sem si naju skupaj.Med nama je res devet let razlike, a tam nisem imela občutka, da bi starostna razlika kaj pomenila. Tudi sicer mislim, da so leta pač številka. Je pa res, da je Gregor morda v obdobju, ko se želi ustaliti in si ustvariti družino. Jaz pa sem mu že takoj povedala, da še ne mislim imeti otrok in želim še uživati. Sem tudi mnenja, da se moraš s partnerjem dobro spoznati, skupaj potovati in uživati. V realnem svetu in v praksi je pač vse malo drugače kot v oddaji.Še preden je bilo razkrito, kdo je sanjski moški, je Gregor v intervjuju povedal, da je njegova najljubša pesem Hero. Ko je imel rojstni dan, sem mu želela pokloniti nekaj za spomin. Kupila sem mu ta CD in mu nanj zapisala verz iz pesmi. To ga je res ganilo.Po eni strani uživam v tem. Lepo se mi zdi, da me ljudje na ulici prepoznajo in se želijo slikati z mano, veliko lepih besed sem deležna. Je pa po drugi strani tudi odgovornost, ker vem, da kot javna oseba postaneš vzor mlajšim in moraš zaradi tega tudi paziti, kaj objavljaš, kaj počneš v javnosti. Vseeno skušam kar se da uživati v tem.Še ne, trenutno se vse skupaj šele malo umirja. Je pa res, da ogromno možnosti ponuja instagram.Tako je, sem še samska in uživam v tem. Ko bo čas, bo že prišel pravi.S prijatelji se podajamo na morje na Hrvaško, septembra pa nameravam s kolegicama v Valencio. Karte že imamo, toda očitno bo zaradi epidemije vse skupaj spet pod velikim vprašajem.