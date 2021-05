Zmagovalec šova je zasebni kuhar v tujini

Ponudba se mi je zdela zanimiva in hitro smo našli skupni jezik.

Mladi kuhar, ki je zmagal v slovenski različici priljubljenega kuharskega šova MasterChef, je lani izdal knjigo s kuharskimi recepti, koronavirus pa mu je kljub temu prekrižal načrte. Anže se je namreč lani odpravljal na izobraževanje v Francijo, kjer bi se kalil v prestižni kuharski šoli Le Cordon Bleu, a so njegove sanje zaradi pandemije padle v vodo.Kljub temu pa Anže trenutno živi svoje sanje, saj kot zasebni kuhar kuha na Dunaju, kjer s svojimi dobrotami razveseljuje slovensko družino. Slednja je Anžeta med obiskom na Dolenjskem prosila, če bi zanje pripravljal tradicionalne slovenske dobrote in skrbel za zdravo prehrano, ki jo družina obožuje, mladi kuhar pa je brez večjih pomislekov pograbil to neverjetno priložnost.»Ponudba se mi je zdela zanimiva in hitro smo našli skupni jezik. Spakiral sem kovčke in odšel na Dunaj, novim izzivom naproti,« pravi mladi kuhar, ki je resnično hvaležen, da je v časih, ki so izjemno težki tudi za gostince, dobil takšno priložnost.