Zmagovalec Masterchefa, ki dobi 50 tisoč evrov je ...

Izjemni predjedi

Bruno je užival v kuhanju. FOTO: Zaslonska Slika/pop Tv

Urok glavne jedi

Fazan - glavna jed Bruna. FOTO: Zaslonska Slika/pop Tv

Brunotov srnin hrbet za najboljše ocene kdajkoli v Masterchefu. FOTO: Zaslonska Slika/pop Tv

Sodniki so bili navdušeni nad predjedjo FOTO: Zaslonska Slika/pop Tv

Roza sladica

Žigova sladica. FOTO: Zaslonska Slika/pop Tv

Brunova sladica. FOTO: Zaslonska Slika/pop Tv

Finalista sezone Masterchef 2021 FOTO: Zaslonska Slika/pop Tv

Ko je Bruno izvedel, koliko točk ima v finalu. FOTO: Zaslonska Slika/pop Tv

Bruno Šulman je novi zmagovalec Masterchefa. FOTO: Zaslonska Slika/pop Tv

insta se spoznala v oddaji Masterchef in postala nerazdružljiva. Kličeta se brata. V finalu pa sta si stala nasproti v boju za 50 tisoč evrov in lovoriko Masterchefa. Sodnikom sta morala pripraviti predjed, toplo glavno jed in sladico. Za vsakega sodnika po en krožnik, oni so jih ocenjevali z ocenami od 1 do 10.Pri predjedi je Žiga izbral kozice, sodniki so ga pohvalili. » To je prvi korak z zmagi,« mu je dejal. Bruno pa je uporabil kozjo skuto in naredil krvavico. »Igral sem se z najbolj osnovnimi okusi iz slovenske hrane. Ponosen sem na to,« je povedal sodnikom Bruno. »Iz sestavin, ki so res težke si znal povezati in naredit izjemno predjed,« mu je dejal: »Sem zelo počaščen in moram reči, da sodijo ti okusi v finale.« Karim je obema dodelil oceno 10,obema 9, Luka pa Brunu 10, Žigi pa 9.»V sedmi sezoni v finalu smo jedli najboljše predjedi do sedaj,« jima je povedal Karim.Za glavno jed sta morala »preseči najboljšo jed nasprotnika.« Torej uporabiti glavno sestavino, ki jo je na svojem najboljšem krožniku uporabil nasprotnik - fazan oziroma srna. In sodniki so jima dejali: »Mislim, da je čas, da prekineta urok glavne jedi v finalu.« Oba sta si zadala izjemne krožnike, a Bruno je bil v stiski s časom. »Jaz sem že pa skoraj fertik,« je dejal Žiga. Karim pa: »Ko nekdo 15 minut pred koncem reče, da je že konec, me zaskrbi,« mu je dejal Karim.Za Brunotovo glavno jed – srnin hrbet – so dejali, da je ena najboljših, kar so jih v sedmih sezonah jedli v finalu. In tako prekinil urok glavnih jedi. »Kar si naredil narobe je, da si fazana prerezal in je izgubil sok,« mu je dejal Bine. Žiga je prejel od vseh treh sodnikov po sedem točk, Bruno pa je prejeli 100-odstotni izkupiček (po 10 točk od vsakega).Priprava sladice pa je najtežja preizkušnja Masterchefa. »U, to pa ni vredu, kar Žiga zdaj dela. Bo treba nežno vmešavat,« je opozoril Karim Žigo, ki je bil malce zgubljen pri sladici. Sodniki so želeli videti čim več tehnik. »V tehnikah sta izenačena,« so dejali. Bruno je delal makaronse, ki mu niso uspeli, kakor bi si želel. Nastali so brez nogce. »Ko pogledam sladico, mi plejting ni ratal, ampak okusi pa morda so.« Temperirana čokolada pa ni šla od rok nobenemu. Nad Žigo sladico je bil Karim kar razočaran.»Ampak rabarbarin sorbet je izjemen. Ti si mojster omak in sorbetov,« mu je dejal Bine. Brunova sladica je bolj navdušila. Makronsi so bili dobri, sorbet pa je po njihovem pristal na vrhu.»Da je fant, ki je star 20 let in tako zaljubljen v kulinariko, kaže ta krožnik. In Bruno ne biti tako zadržan, povej kdo si in kaj kuhaš,« mu je dejal Luka.Točke pa – za Žigo 14, skupaj v finalu 63. Za Bruna pa skupno 82 točk. Tako je Brunopostal zmagovalec Masterchefa 2021.