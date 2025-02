Zmagovalec Kmetije Tim bi svoje dekle prodal za tole?! (VIDEO)

Zmagovalec Kmetije Tim Novak in njegovo dekle Tina sta v zadnjih mesecih požela kar nekaj pozornosti javnosti. Očitno pa mu je simpatična svetlolaska njegovo obnašanje v šovu oprostila, saj trenutno skupaj preživljata počitnice v Egiptu.

Tim je nad destinacijo navdušen, svoje izkušnje od tam pa skoraj vsak dan deli tudi s sledilci na instagramu. »Zaljubljen sem v skrivnosti Egipta in neraziskovane zgodovine, kako so zgradili piramide, Sfinge, itd. Veliko sem se novega naučil in vse to bom delil z vami na socialnih omrežjih ...« je že na začetku potovanja napovedal zmagovalec zadnje Kmetije.

Sprva sprejel ponudbo, ampak potem ...

Tokrat je Tim objavil video, v katerem nekega Egipčana sprašuje, koliko kamel bi ponudil za njegovo dekle Tino. Možakar mu jih je ponudil 25. Po izračunih Tima, je ena kamela vredna približno 2000 evrov, kar pomeni, da bi svojo partnerko lahko »prodal« za toliko, kot je znašala glavna nagrada v Kmetiji. Čeprav je možakarju sprva v šali dejal, da sprejme ponudbo in se z njim rokoval, je kmalu ugotovil, da mu je za Tino ponudil občutno premalo ...

Dogajanje si oglejte v spodnjem videu (počakajte nekaj trenutkov, da se naloži):