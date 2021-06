Zmagovalec Kmetije o tem, kako je porabil nagrado

Prihaja nova sezona resničnostnega šova Kmetija. V zadnji bitki, to je leta 2019, sta bila prvič zmagovalca dva, brata, dvojčka Klobasa. Na hitro smo ujeli Jana in z njim obujali spomine. Nova Kmetija prihaja, midva pa začniva na koncu: sta denarno nagrado že porabila ali še ne? Denarna nagrada je še na čakanju. Prišla je korona in s Tilnom (bratom dvojčkom, op. a.) sva bila zmenjena za neko potovanje, ampak nam je korona nekoliko pokvarila plane, tako da je na čakanju. Nista nič zapravljala? Nekaj sva si privoščila ... lepega življenja. Kaj večjega? Avto mogo...