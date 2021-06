Zmagovalec Kmetije ji je odprl svoja vrata

Pogumna in samozavestna Notranjka pogosto nastopa z lokalnimi orkestri in izvajalci, tokrat pa se je odločila za korak naprej in posnela svojo prvo avtorsko skladbo. FOTO: VALTER LEBAN

Divje srce je skladba, ki opogumlja. Je ritmični pop rock komad, ki pripoveduje o samozavestni, včasih tudi predrzni ženski, ki ve, kaj hoče. In prve korake dela sama! Predstavlja zgodbo o ženski, ki ima divje srce, ne ovinkari in je odkrita., ki je spisala tudi besedilo, z njo vsem ženskam sporoča, da je sramežljivost neproduktivna, da je čas, da vzamejo stvari v svoje roke in ne čakajo, da se jim zgodi življenje. Navdih je našla kar v sebi, saj je prepričana, da je treba po svoji poti stopati odločno, brez omahovanja.»Ključ do samozavesti in uspeha je, da se najprej zanašaš nase in šele potem na druge,« pravi Vesna, ki je del videospota posnela na ranču, ki smo ga spoznali kot zmagovalca Kmetije, nastopil pa je tudi v priljubljenem šovu Zvezde plešejo. »S Frankom sva se spoznala na snemanju videospota. Njegov ranč je res prostran in izjemno skrbi za vse živali. Človek si težko predstavlja, koliko dela, odrekanja in požrtvovalnosti zahteva skrb za posest, živali, vrt in okolico, dokler v živo ne vidi, kaj vse se da narediti z doslednostjo in vztrajnostjo. Z ekipo smo se odločili, da bi bil njegov ranč izvrstna izbira za snemanje zaradi narave in lokacije, lovljenja pravih trenutkov, visokih trav in rahlega pridiha divjine, kar sovpada s pesmijo,« nam je zaupala Vesna. »Snemati z njim je bilo odlično! Za ogrevanje sva jezdila po travniku, vsak na svojem konju, in malo preizkušala teren ter preverjala, kako se moj konj odziva na moja navodila. Ni bilo težav. Franko je bil zelo prijazen, gostoljuben in resnično angažiran. Presenetilo me je, kako zelo so konji navezani nanj, vedno se obračajo v tisto smer, kamor gre on. Vidi se, da z njimi ravna predano in z občutkom,« je mlada glasbenica še pohvalila resničnostnega zvezdnika.