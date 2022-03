Zmagovalec Exatlona zaplesal na polko (FOTO)

Najbolj znani, prikupni in zgovorni Ajdovec, udeleženec različnih televizijskih šovov, zmagovalec šova Kmetija in nazadnje Exatlona, se je v oddaji Pri Črnem Petru, ki se je vrnila na Planet TV, preizkusil tudi kot sovoditelj Jasne Kuljaj. Franko Bajc je v oddaji dokazal in pokazal več svojih skritih adutov in očaral prav vse, od Sofije (Alje Prgin) do humoristov v oddaji, še najbolj pa samo voditeljico Jasno Kuljaj, ki bi Franka z veseljem imela ob sebi v vseh oddajah.

Zmagovalec Exatlona obvlada igranje na bobne.

Ker so lahko glasove za bodočega Jasninega sovoditelja po oddaji na družabnem omrežju oddali tudi gledalci, pa smo se lahko prepričali, da je očaral prav vse, saj mu je velika večina dodelila čisto desetko. Ne deset, kar dvanajstico mu je dodelila sama Kuljajeva, ki je morebitnega sovoditelja pred tem dodobra preizkusila. Čeprav nerad, je moral celo zavriskati, a je priznal, da mu to ne gre najbolje od glasilk. Je pa zato vse druge preizkušnje opravil z levo roko, kot temu radi rečemo.

S Sofijo je z veseljem zaplesal na polko, ki so jo izvedli člani Ansambla Javor, na odru je naredil stojo in vmes celo spregovoril, s čimer je dokazal, da športne veščine resnično obvlada, sedel pa je tudi za bobne in zaigral s skupino Zvita feltna. Večkrat se je preoblekel in dokazal, da je maneken z zavidanja vredno postavo. Ob tem so humoristi gasilec Sašo Dobnik, poštar Peška (Boštjan Meglič) in novinar Regon (Sašo Đukić), ki se je izjemoma pojavil v vlogi gosta iz Italije, ostali brez besed.

V sobotni oddaji so bili gostje tudi Modrijani, ki so predstavili skladbo Ti moja rožica v povsem novi preobleki, in sicer v pop ritmih, poleg že omenjenega Ansambla Javor so nekaj znanih viž predstavili Mladi Dolenjci, pa tudi člani Ansambla Vzrock, ki so predstavili svojo novo pesem Bad boy, ki se poteguje za naziv naj pesem pomladi. Ali bodo na koncu zmagali, tako kot Franko Bajc, bomo seveda šele videli. Vse pa kaže, da je dobra zabava to pomlad zagotovljena.