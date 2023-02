Zmago Jelinčič v rožicah: To je redkost

Nekdanji poslanec in predsednik SNS Zmago Jelinčič je na kulturni praznik na svojem družabnem omrežju objavil prijazno sporočilo, ki je navdušilo vse ljubitelje vrta. »Na mojem dvorišču. V naravi precej redka rožica, jarica,« je zapisal in objavil fotografijo.

Gre za znanilko pomladi in gre, kot lahko preberemo na spletnem omrežju, za eno prvih pomladnih cvetic. V naravi je redka, precej bolj pogosta je na gredicah. »Cveti od februarja do konca aprila, običajno še med ostanki snega. Jarico prepoznamo po vretencu dlanasto deljenih ovršnih listov na 5 do 15 cm visokem steblu, vrh katerega se odpre en sam rumen cvet velikosti 3-5 cm. Ta ima nadraslo plodnico in številne prašnike,« piše Wikipedia.

V Sloveniji v naravi raste na pogorju Bohorja v Posavju. Sicer pa raste v pasu od južne Francije do Bolgarije.