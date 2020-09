Zmago Jelinčič: Pričakujem, da se bo Monika zdaj pisala Miklič

Monika in Rok Miklič FOTO: Instagram

Izvedeli smo, da je prvak SNSod včerajšnjega dne uradno ločen od. To nam je poslanec tudi potrdil. Kljub temu da nobena ločitev ni lepa in lahka, nam je Jelinčič zaupal, da sedaj občuti olajšanje. »Pomembni sta mi le hčerkici,« je poudaril. Dodal je še, da upa, da se bo Monika držala tega, kar jima je naložilo sodišče. Skrbništvo je sodišče dodelilo njej, on pa ju bo lahko redno videval.Ali bo Monika obdržala njegov priimek, poslanec ne ve, ji pa predlaga spremembo. »Pričakujem, da se bo pisala Miklič,« nam je še dejal Jelinčič. Tako se namreč piše Monikin nov partnerPred več kot letom dni je odjeknila vest, da se nekdanja zakonca, ki sta v medijih vseh 16 let skupnega življenja kazala podobo složnega para, ločujeta. Na sodišču sta bila dolgo in umazano bitko, saj se je zapletlo pri delitvi premoženja. Kmalu se je pojavilo tudi vprašanje, kaj bo z več kot pol milijona vredno vilo na Obali, ki na papirju pripada Moniki. Parcela je bila po besedah Jelinčiča darilo, več kot 660 tisočakov pa naj bi vzel iz svojih prihrankov oziroma od prodaje zbirk in umetnin. Monika pa je ves čas vztrajala, da je bila parcela kupljena s skupnimi prihranki ter da ni bila mišljena kot darilo. Jelinčič je darilo v celoti zahteval nazaj, a mu sodišče pri tem ni ugodilo.