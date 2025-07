Zmago Jelinčič se na vrtu pred svojo vilo takole bori s škodljivci (FOTO)

V času, ko je skrb za okolje in opraševalce vse bolj pereča tema, nam je v oko padlo, kako se je zatiranja škodljivcev na lastnem vrtu lotil predsednik SNS Zmago Jelinčič - Plemeniti. Spraševali smo se, ali je škropivo dovolj varno, da bo na njegov vrt priletela še kakšna čebela? Zakaj se je odločil za škropljenje??

Jelinčič, ki živi v vili v Žusterni, svoj bujni vrt vzdržuje brez škodljivih kemikalij. Kot nam je zaupal, so na njegovem posestvu pred časom nevarno obolele datljeve palme. Napadel jih je rdeči palmov rilčkar, invazivna vrsta hrošča, ki se je iz tropske Azije razširila po Sredozemlju – tudi na slovensko obalo. Ta škodljivec, ki napada predvsem kanarske in datljeve palme, se zažira v notranjost debla in pogosto povzroči propad rastline.

»Gre za zelo zahrbtnega škodljivca. Samica odlaga jajčeca v mehke ali ranjene dele palme, ličinke pa izdolbejo notranjost rastline. Posledica je propad krošnje in nato celotne palme. Tudi pri nas je že veliko primerov propadlih palm,« opozarja Jelinčič.

Jelinčič se je ob grožnji odločil za popolnoma naraven pristop. »Uporabljam entomopatogene nematode – mikroskopske črvičke, ki okužijo ličinke hrošča. Gre za vrsti Steinernema carpocapsae in Heterorhabditis bacteriophora, ki sta popolnoma varni za ljudi, živali in druge rastline,« je pojasnil.

In dodal, da so se palme po tretmaju opomogle, škodljivec pa se ni več pojavil. Tudi drugo rastlinje na njegovem posestvu tretira zgolj z naravnimi sredstvi. Zaradi majhnega obsega zasaditev, pravi, lahko škodljivce uspešno zatira z opazovanjem in pravočasnim ukrepanjem.

Prijatelj čebel

Jelinčičev vrt pa ostaja prijazen opraševalcem. »Rastline na mojem posestvu redno obiskujejo čebele. Brnistro (Spartium junceum), na primer, rade obletavajo črne čebele (Xylocopa violacea) – največje čebele pri nas. Niso medonosne, a so odlične opraševalke,« pojasnjuje.

V prihodnje bo na njegovem posestvu prostor našla tudi avtohtona vrsta čebel – kranjska sivka (Apis mellifera carnica), znana po mirnem značaju in izvrstni sposobnosti opraševanja.