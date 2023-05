Zmago Jelinčič izlil dušo: Kam smo prišli, kaj naj s to mladino?

Predsednik SNS Zmago Jelinčič je brez dlake na jeziku na twitterju glasno razmišljal o tragičnih dogodkih, ki so se pretekli teden zgodili v Srbiji in o njihovih vzrokih.

»Ameriki je všeč, da imamo debilno, 'zahojeno' in primitivno mladino, ki visi na računalnikih in razmišlja samo o tem, kje bi dobil denar, a delal pa ne bi nič. 10 odstotkov ljudi je opravičenih za socialo, 90 odstotkov pa jih je lenuhov, ki se otepajo dela in bi naredili vse, da jim ne bi bilo treba delati,« je prepričan Jelinčič.

Sprašuje se, »kam smo prišli in zakaj država ne skrbi za mladino«. Njegovo mnenje ni, da države ni, »ker jim je vseeno za mladino. Ker gospoda na vrhu je približno iste sorte kot mladina«.

Kako poskrbeti za mladino?

Ima rešitev, kako poskrbeti za mladino. Pravi, da je treba dati ravnateljem in učiteljem več pristojnosti, »tiste s socialne službe črtati«, »kakšnemu mulcu pritisniti klofuto« in da je treba uvesti obvezno služenje vojaškega roka za vse »mlečnozobe mladiče, ki se vlečejo na starših do 30 - 40 leta«. Prepričan je, da vojska iz mladeniča naredi moža.

Tudi sam si ne zatiska oči, da je nasilja »ogromno, preveč« in da »ga je treba ustaviti«.

Prepričan je, da policisti premalo naredijo za red. »Namesto, da bi te deviantneže zgrabila, preklofutala in poklicala starše, da bi jim še starši dali klofuto. Če ne, pa tudi očetu. Lahko bi tudi oče dobil ene dve tri okoli ušes. Ker zagotovo bi prišel z odvetniki v šolo in govoril, da je njegov otrok božanski. Ni res. Vzgoje ni niti doma, ne v šoli, ne v skupnosti na sploh«.

Jelinčič je prepričan, da tudi državi ni mar za mladino. »Državi se pa je**. Samo da pobira denar, davke in je** ljudi,« je nastrojeni pogosto provokativni Jelinčič.