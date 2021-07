Zmago Jelinčič Denisu Avdiću: Ni spolne abstinence, kar povprašaj svoje sodelavke

Na Avdićev komentar se ni odzval. FOTO: ROMAN ŠIPIĆ

, voditelj najbolj poslušanega jutranjega programa v Sloveniji, Denis Avdić Showa na Radiu 1, je eden tisti komikov, ki se radi šalijo tudi na svoj račun. Brez dlake na jeziku pogosto poudarja, da prihaja iz Bosne, v Slovenijo se je namreč priselil, ko je štel komaj deset let.Tik pred vojno je odšel živet k očetu v Kamnik, tukaj se je izšolal za policista, a je danes eden najbolj prepoznavnih imitatorjev, voditeljev in stand up komikov pri nas. Pravi, da je Bosanc, nikakor Bosanec, da gre zelo rad v Bosno, a še raje pride nazaj v Slovenijo, ki je njegov dom. Nacionalizma ne prenaša, zato ni nič presenetljivega, da se je v komentarjih na facebooku ostro odzval na objavo poslancaČeprav je bil ta večkrat Avdićev gost v oddaji, a je od tega minilo že kar nekaj let, se Avdić požvižga na njegovo mnenje. In zakaj mu je počil film? Jelinčič je namreč na facebooku zapisal tole: »Pravijo, da je naših zdravnikov premalo. To zagotovo ne bo držalo. V celjski porodnišnici bi bila ena ginekologinja odveč, če ne bi Albanke tako intenzivno rojevale. Seveda na naše stroške in na našo socialo.«Avdiću je ob prebiranju Jelinčičevega zapisa dvignilo pokrovko, kratko in jedrnato se je v svojem slogu odzval in poslancu stranke SNS sporočil: »Seks je fajn, če ga imaš, če ga nimaš, je pa tudi kavica dobra.« Jelinčič mu na komentar ni odgovoril, je pa Avdić s svojim ostrim sporočilom, s katerim je namignil, da poslanca očitno bremeni spolna abstinenca, nasmejal številne svoje sledilce in sledilke.Po objavi zgornjega zapisa v današnjih Slovenskih novicah, je Jelinčič danes v javni videoobjavi Avdiću sporočil: »Ne skrbi za mojo seksualno variatno. Ni spolne abstinence, kar povprašaj svoje sodelavke. Kavica je pa pol na koncu.«