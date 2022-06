Zmago proslavljala tudi prekmurska »grešnica« Nika Zorjan: Aleluja! (FOTO)

Do konca so pripeljali šesto sezono priljubljene oddaje, ki je postregla s številnimi imitacijami. Dvanajsta in s tem tudi finalna oddaja šova letošnje pomladi Znan obraz ima svoj glas je prinesla napeti boj treh finalistov - Adrijane Kamnik, Maria Pešića in BQL. Fantoma je uspelo preseči prekletstvo drugega mesta in zavihtela sta se na sam vrh.

»Noro! Po več kot petih letih sva končno razbila "prekletstvo" drugega mesta (smeh). Znan obraz ima svoj glas je bila za naju nepozabna avantura. Ekipa, ki ustvarja to oddajo, je neverjetna. Tako midva, kot vsi tekmovalci, smo imeli veliko čast, da smo lahko ustvarjali izjemne preobrazbe,« je povedal Rok in dodal, da sta z bratom prav na dan zmage lansirala novo pesem z naslovom Raketa.

Seveda se po zmagi, ki sta jo dosegla z imitacijo Avsenikove pesmi Slovenija, od kod lepote tvoje, odzivi kar vrstijo.

Družbena omrežja so polna čestitk in navdušenja, saj sta se Anej in Rok Piletić najbolj bala drugega mesta, ki sta ga že dvakrat nehvaležno dosegla na tekmovanju Ema. Tokrat je bila sreča na njuni strani in s prepričljivim nastopom sta prepričala gledalce, ki so imeli vse vajeti v svojih rokah. Žirija tokrat ni delila točk in je samo uživala. Na Instagramu pa je fantoma čestitala tudi domnevna partnerka Roka Piletića, Nika Zorjan. Slednja zadnje čase buri duhove, ker je v eni izmed prekmurskih cerkva posnela videospot, ki se škofiji ni zdel primeren za takšno prizorišče.

Zorjanova je za BQL navijala kar v živo in jima ob zmagi namenila objavo na Instagramu. »Kooončno 1. mesto!!! Alelujaaaa! Zasluženoooo, dečka moja!!!!« je zapisala in objavila skupni fotografiji.