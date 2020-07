Zmagala z obleko, ki je tehtala skoraj pet kilogramov

Charnée Bijön Bonno, aktualna miss Earth Slovenije FOTO: Miss Earth Slovenija 2020

Skrb za okolje

Letošnje finalistke v družbi Charnée Bijön Bonno FOTO: Miss Earth Slovenija 2020

Dve možnosti

Del tekmovanja je tudi izdelava ekoloških oblek.

H koncu gre še ena sezona lepotnega tekmovanja Miss Earth Slovenija, katerega zaščitni znak so že lep čas izzivi, ki jih strokovna žirija pripravlja za lepotice. Tokrat so se kandidatke zbrale v Kranjski Gori, bilo je še zadnjič pred velikim septembrskim finalom.V programu ocenjevalnega dogodka so bile izvedene modne revije spodnjega perila in kopalnih kostumov slovenske blagovne znamke Komet Metlika, ki so bile upoštevane za naziv model miss Earth Slovenije 2020. Ocenjevalno komisijo je najbolj prepričala finalistka, na tradicionalni EKO modni reviji lastnih kreacij pa je največ točk zbrala. Glasbena gostja je bila»V Kranjski Gori je bilo pestro,« pravi 18-letna, ki se je najbolj izkazala pri izdelavi ekološke obleke. »To je eden od izzivov, ki jih ponuja tekmovanje. Rada imam ta izziv, saj opozarjamo na problematiko okolja in narave, za katera premalo skrbimo. Pri izdelavi eko obleke dobimo priložnost, da damo domišljiji prosto pot, za nameček pa se obnašamo ekološko in vsem postanemo zgled za druge,« pove Kristina, ki je svojo obleko izdelala iz kristalov, ki jih je našla na starih lestencih! »Ideja je spontana, kroj pa mi je narisala sestra, potem sem se lotila dela,« nadaljuje Celjanka, ki je za izdelavo obleke porabila skoraj pol leta! »Iskala sem stare lestence, enega sem dobila v Zagrebu. Potem je bilo treba vsak košček temeljito očistiti in ga ročno prišiti na obleko, ki je na koncu tehtala skoraj pet kilogramov!« navrže Kristina, ki prizna, da jo je zmaga v tem segmentu tekmovanja presenetila.»Precej izvrstnih idej je bilo še v konkurenci, vsaka tekmovalka se je potrudila po svoje. Ta zmaga pa mi pomeni veliko motivacijo za naprej,« še doda Kristina, ki je imela ob prijavi na tekmovanje 17 let. Zato je malce oklevala, dilemo pa je rešila kar njena starejša sestra, ki jo je prijavila. »Kot punčka sem vedno občudovala modele in misice, tudi sama sem si želela stopiti na oder in biti prava princesa. Zdaj mi je uspelo,« še smeje dodaja.Tekmovanje za miss Earth Slovenije poteka vse koledarsko leto, ko dekleta skozi različne izzive zbirajo točke, piko na i želijo organizatorji postaviti septembra v Ljubljani.»Finalni večer načrtujemo za 18. septembra, ko bomo tudi razglasili novo miss Earth Slovenije 2020 in njene tri spremljevalke. V odvisnosti od razmer zaradi covida-19 imamo dve opciji. Po priporočilih principala s Filipinov lahko naredimo virtualni dogodek in finale posnamemo in ga nato prek medijev predvajamo. Tako se izognemo mučnemu čakanju, kaj bo in kaj ne bo dovoljeno. Tudi sami se nagibamo k temu predlogu. Druga opcija je, da zadevo izpeljemo za zaprtimi vrati brez občinstva (prisotni bi bili le tekmovalke, organizacija, tehnično osebje, mediji in povabljeni gostje, tj. poslovni partnerji in pokrovitelji.). Izpeljali bi le revialni del in razglasitev ter to posneli s kamero in predvajali v medijih kot kratko reportažo. Po sedanjih ukrepih oziroma pravilih bi morali pridobiti soglasje NIJZ in poimensko dostaviti imena vseh udeležencev. Ker je ta način negotov in se lahko spreminja iz dneva v dan, se nagibamo prvi opciji,« na to temo povedo organizatorji dogodka. .