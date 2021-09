Zlovešče sporočilo Marii: »Igre še zdaleč ni konec« (FOTO)

Nina je nova glava družine. FOTO: Voyo

Kdo je Marii poslal skrivnostno sporočilo?

Kdo je poslal sporočilo? FOTO: Voyo

Maria je vsa vesela predala klobuk in vlogo glave družine. Dejala, da ji je prinesel več težav kot pa koristi. »Pritiski so še vedno. Bojim se, da nekateri ne bodo spremenili vedenja.«Skrivnost se je razkrila ob branju pisma izpadlega tekmovalca. V njem je napisal, da je Maria natančna in izkušena ženska ter da bo nova glava družinaJan pa je še zapisal, da želi, da spet vzpostavi red.In čeprav Maria ni več glava družine, so njene besede ob delitvi novih nalog vznemirile. »Tudi ko je snela klubuk, je njen ego ostal. Ne vem, kaj vidi na sebi. Tukaj nas je 15 zelo povezanih, samo ona izstopa.« Nina pa je napovedala, da jo bo skušala, kolikor se da, vklopiti v ekipo, ker da je v redu oseba.Je pa Maria dobila sporočilo v svoj zvezek: »Igre še zdaleč ni konec. Poljubček.« Sama meni, da sta sporočilo poslalain Aljaž. In dokler se odnosi med njo in nekaterimi člani družine ne bodo uredili, ne bo živela skupaj z njimi.