Zloglasna Carmen v družbi kralja seksa

Iztok pravi, da ga je Carmen očarala. FOTOGRAFIJE: OSEBNI ARHIV

Znanega Celjana, bolj poznanega pod vzdevkom kralj seksa, smo v preteklih dneh videli v knežjem mestu, in sicer v družbi razvpite, ki je želela v šovu Sanjski moški osvojiti srce. Ker nista ostala neopažena, smo Iztoka vprašali, kaj neki sta počela skupaj.»Carmen sem povabil v svojo oddajo Gartnerjev Bordel na Arena TV, pred tem pa sva se malo družila. Povedal sem ji, da potrebuje pravega moškega, kakršen sem tudi sam, ne pa Gregorja, ki je premalo pokvarjen zanjo,« se je pomenljivo namuznil Gartner.»Ko je izpadla iz šova, je nujno potrebovala tolažbo in jaz sem ji z veseljem priskočil na pomoč, saj sem vendar strokovnjak za ženske potrebe in hotenja. Sem vendarle kralj seksa,« nam je še razkril. Kot smo opazili, je svetlolaska Iztoka res očarala, pa ne le s svojim oprsjem, pač pa tudi z bočnim parkiranjem, ki ga menda zares obvlada, čeprav imajo prav ženske pri tem po navadi nemalo težav.No, Carmen, iz prve roke, zagotovo ne spada mednje. In ker je bila zato deležna tudi voditeljeve pohvale, je njena samozavest le še zrasla. In morda je ugotovila, da je Celjan bolj sanjski od Gregorja. Seveda pa je bil Iztok še kako ponosen, ker so se za njima obračale radovedne oči mimoidočih. Prav tako je znani osvajalec ženskih src lepotici znal polaskati tudi s tem, da jo je označil za slovensko»V resnici je veliko bolj inteligentna, kot ljudje morda mislijo. In res odlična voznica. Sam pa sem bil seveda najbolj navdušen nad njenim kipečim oprsjem,« nam je še priznal. O tem, ali se bosta še kdaj srečala in ali se je med njima spletel globlji odnos, za zdaj ostaja skrivnosten. Sicer pa je Carmen finančno dobro preskrbljena, saj je v eni od oddaj razkrila, da ima lastno podjetje, ki se ukvarja s posredovanjem pri najemanju kreditov, večinoma prek avstrijskih bank, poleg tega dela še kot svetovalka direktorja v večjem podjetju.