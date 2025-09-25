Zlobni jeziki spet napadli prikupen Melanijin slovanski naglas (VIDEO)

Slovenka in prva dama ZDA Melania Trump je redko opažena v javnosti, a njena diskretna diplomatska vloga je v drugem mandatu ameriškega predsednika Donalda Trumpa pomembna, še posebno kar zadeva otroke in humanitarne krize, poudarja televizijska mreža CNN.

Melania Trump naj bi imela v tokratnem mandatu le 19 javnih nastopov, v preteklem pa je v istem obdobju imela že 40. Pred dvema dnevoma je nagovorila občinstvo ob robu 80. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov v hotelu Lotte New York Palace v New Yorku.

Ob njen govor v angleškem jeziku z močnim slovanskim naglasom se je obregnil uporabnik družbenega omrežja X in povzročil pravo razpravo med Američani in tudi drugimi uporabniki omrežja po svetu: »Pravijo, da govori šest jezikov. Jaz temu ne verjamem.«

»Saj ko govori slovensko, ne zveni nič drugače.«

»To je zato, ker imaš omejene izkušnje, izobrazbo in splošno inteligenco. Če se ne motim, otroci tam začnejo hoditi v šolo pri šestih letih in se v javnem šolstvu učijo treh jezikov (njihov je najtežji za učenje od vseh jezikov v Evropi). Ne bodi neumen.«

»Melania Trump je ena najbolj elegantnih in inteligentnih prvih dam, kar smo jih kdaj imeli.«

»Nisem njen oboževalec. Sem pa dvojezičen. To ne pomeni, da obvladam vse jezike, pisne ali ustne. Pomeni, da se lahko v teh jezikih pogovarja. To je koncept, ki ga Anglosasi očitno najbolj ne morejo dojeti.«

»Imeti naglas in ne znati sestavljati stavkov sta dve različni stvari. Milo rečeno sodite pristransko. Biden je govoril nerazumljive besede. Bodite pozorni na razliko.«

»Govori šest narečij svojega maternega jezika.«

»Zakaj so Američani tako strogi in obsojajoči do tujcev, ki govorijo angleško, ko pa mnogi od njih ne znajo govoriti tujega jezika? To si Demokrati v resnici mislijo o priseljencih.«

