Zlatko motivacijo našel v Ivanu Cankarju

Za spletni koncert se je končno odločil tudi priljubljeni raper Zlatko. »Preprosto nisem ljubitelj tovrstnih nastopov, ker ni isto kot v živo. Rad imam druženje s poslušalci, tovrstni koncerti pa so nekaj povsem drugega. Ne bi se rad navajal nanje, a do nadaljnjega so ena redkih variant, ki so na voljo,« pravi. Nastopa, ki bo 27. aprila ob 21. uri, se kljub temu izjemno veseli. »Dobra prednost koncerta je, da je to ugodno za ljudi. Družba plača eno karto, s katero si nastop lahko ogleda več ljudi.



Prepričan sem, da bodo zadovoljni,« se pošali. Med drugim bo poleg nove plošče Julijan Mak premierno predstavil tudi novo skladbo Svoboda, za katero je dobil navdih v trenutni politični situaciji, ki jo je občutil tudi na svoji koži. »Ta koncert bo za osvoboditev, za boj vseh nas, da se združimo,« pravi Zlatko, ki ga imenujejo eden od treh kraljev slovenskega rapa. Koncert, na presenečenje mnogih, ne bo izzivalen. Prav nasprotno. »Ne želim mešati koncerta s krivicami, ki so se mi zgodile. Moje delo je preveč pozitivno, da bi ga mešal z drugimi stvarmi. Te druge zadeve zdaj počasi pojenjajo. Zgodile so se mi in vse prej kot prijetno je, a zgodi se lahko komur koli, ne le meni. Kot vsak državljan si želim delati, in to čim prej, na normalen način. Glasba je kot podtalnica, moji protesti pa neke vrste ustekleničena voda. Velika večina me po mojem mnenju razume in podpira, redke pa so javne osebnosti, ki se izpostavljajo,« še pove glasbenik, ki kljub vsemu pridno ustvarja.



»Z novo ploščo ljudi spodbujam, da gremo naprej. Pesmi so posvečene vztrajnosti, boju, bolezni, ljubezni, močnim čustvom, ki so del našega življenja. Če želimo ta čustva doživljati kot pozitivna, moramo za to trdo delati. Sam sem denimo motivacijo našel v Cankarju. Nekako se čutim povezanega z njim. Besedila na albumu bodo spomnila na nekaj, kar že veste, a ste pozabili oziroma je ostalo nekje v ozadju in megli vaših misli, čustev. Jasno je, da živimo v težkih časih. Če nismo vedeli, koliko je vredno zdravje, nas je na to opozoril virus,« pravi Zlatko, ki je zadovoljen tudi z novim videospotom Lahkomiselnim ljudem.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: