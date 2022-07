Slovenski pevec se vozi z navadnim, ker so mu boljše ukradli

Slovenski pevec zabavne glasbe Zlatko Dobrič, kljub temu da ima gostinski lokal, kjer tudi sam pridno dela, si poleti privošči večkrat dopust, saj ima vikend na Hrvaškem. Na dopustu rad bolj lenari, večerni sprehodi pa so obvezni. Tokrat pa smo ga ujeli na kolesu.

Navadno kolo ga enako pripelje na cilj kot tisto boljše. FOTO: Osebni arhiv

»Zelo rad kolesarim, še posebej od takrat, ko me je poškodba kolena pripeljala do zdravnikov, kjer je bila ugotovljena kar huda poškodba meniskusa. Takrat mi je zdravnik specialist svetoval čim več voženj s kolesom, da si okrepim stegenske mišice in se izognem operaciji kolena. Za zdaj to deluje dobro, koleno precej manj boli. Seveda je moje kolesarjenje bolj rekreativno. Imel sem kar nekaj koles, glede na to, da so mi ukradli nekaj boljših, me je to izučilo in se vozim naokoli z navadnimi, ki me enako pripeljejo, kamor želim. Uživam na kolesu, takrat se najbolj povežem z naravo in jo navdušeno opazujem, obenem pa me kolo tudi zelo sprošča«, je povedal Zlatko, ki podpira tudi kolesarjenje na cestah, vendar varno.

»Zdi se mi, da je kolesarjev v zadnjem času čedalje več na cestah, saj ljudje ugotavljajo, da je nekaj treba narediti za sebe, za svoje zdravje. Pa tudi v teh velikih gnečah na cestah včasih prideš s kolesom prej kot z avtom, predvsem z boljšimi živci, ki nam jih vsem skupaj čakanje v kolonah precej najeda. Sem absolutno za kolo in kot pravijo 'na kolo za zdravo telo'.«