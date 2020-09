Zlatih kokoši med slovenskimi estradniki več ni

Nekdanji šef ZKP RTV SLO Ivo Umek FOTO: JOŽE SUHADOLNIK

Kdo so bili (in bodo zagotovo ostali še ohoho časa v slovenskem glasbenem založništvu) prodajni favoriti? »V prvi vrsti. Prepoved skladbe Jožica na nacionalnem radiu je bila odlična neplačana reklama in prodaja naslova je poskočila v nebo. Še dandanes je rekordna (127.000 izvodov) in glede na trende ne verjamem, da jo bo kdo presegel, vsaj v našem času ne, če ne bo prišlo do odločilnega ali nepričakovanega zasuka.Velike naklade so dosegli tudi projekti. V petdesetih letih smo pri Zekape izdali več kot 1400 programov, v zlatih časih več kot sto na leto. S tem v zvezi smo vsako leto organizirali podelitev zlatih kaset, kakor smo poimenovali slavnostno prireditev. Šlo je za televizijsko oddajo v studiu ali na terenu (Portorož), kamor smo povabili naše izvajalce in goste, med katerimi je bil nekoč tudis svojo znamenito Balado za Adelino. Lestvica je bila sledeča: 25.000 prodanih izvodov je pomenilo srebrno kaseto, 50.000 zlato in 75.000 platinasto … Te številke so danes seveda nedosegljive v našem prostoru,« je pred časom dejal nekdanji šef Založbe kaset in plošč RTV SLOMed tistimi, ki so kar nekajkrat razprodali zlate naklade, je tudi skupina Čuki. Letos minevajo tri desetletja od ene med zlatimi. Katera je to, pišemo v današnji tiskani izdaji Nedeljskih novic.