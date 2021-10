Zlati gumb dobil sin dveh znanih Slovencev (VIDEO)

V peti avdicijski oddaji Slovenija ima talent je svoj zlati gumb podelila Marjetka. Nad nastopom Žigana je bila navdušena in ga je ocenila kot nastop, kakršnega še niso videli: »Nimam pojma, kako si to izvedel, ampak si nas držal od začetka do konca.« Žigan je občinstvo impresioniral z nastopom, ki je vključeval petje, ples in beatbox. Kljub navdušenju, ki ga je požel, sam z nastopom najprej ni bil zadovoljen. Menda zato, ker je perfekcionist.

Če pa se čudite, kje se je skrival tak umetnik in zakaj se doslej z glasbo še ni profesionalno ukvarjal, vam sporočamo, da v glasbenih vodah nikakor ni nov. Izkazalo se je celo, da je nastopil že v prvi sezoni oddaje Slovenija ima talent, ko je bil še osnovnošolec. Od takrat se je ukvarjal z umetnostjo, pri tem pa sta mu pomagala in ga podpirala njegova znana in v glasbi zelo uveljavljena starša. To sta uveljavljena pevka, v zadnjih letih predvsem za otroke, Romana Krajnčan in priznani slovenski dirigent Lojze Krajnčan.

Žiganu si je zastavil visoke cilje, saj želi v šovu zmagati. Ali mu bo to uspelo, bomo videli, vsekakor pa bo imel v letošnji sezoni zelo močno konkurenco.

Nekaj nastopov Žigana si oglejte spodaj.