Zlate plakete za Humane zvezdice

let štejejo Humane zvezdice.

To je priznanje vsem, ki so kadar koli v teh 15 letih zaigrali za Humane zvezdice in pomagali v humani-tarnih akcijah.

Avgusta spet v Moskvo

Slovensko-slovaška naveza Slovensko-slovaška naveza

Slovenci in Slovaki v okviru Art footballa izjemno dobro sodelujejo. Po gostovanju v Bratislavi je zdaj kot gostiteljica na vrsti Slovenija. Srečanje bi moralo biti že lani, toda virus je preprečil prihod Slovakov. Tako bosta srečanje in skupni koncert letos, če bodo razmere dopuščale. Vezi pa ostajajo trdne, kar je dokaz sodelovanja na filmskem področju. Član Humanih zvezdic, uspešni režiser Slobodan Maksimovič, je za svoj novi film povabil k sodelovanju odličnega slovaškega igralca Reneja Šturma. »Po sedmih letih najinega poznanstva, ki sva ga začela na Art footballu v Moskvi, sva se vnovič srečala. Na moje povabilo bo igral v slovenskem filmu Kapa – The Beane, ki ga režiram,« pravi popularni Maksi.

Ob petnajsti obletnici delovanja Humanih zvezdic so zlate plakete za izjemno večletno sodelovanje in delo na področju kulture, glasbe, art footballa in humanitarnih dejavnosti ter promocijo Slovenije v svetu prejeli naši izvrstni glasbeniki:(ex Šank rock),(ex Big foot mama),inČlani Humanih zvezdic so sicer z največjih mednarodnih festivalov prinesli sedem velikih odličij in kar trikrat osvojili prvo mesto za nacionalni nastop. Ob 80-letnici revije Naša žena pa so v akciji Ljudje odprtih rok prejeli laskavo priznanje, zahvalno listino darovalci leta 2020.»To je na neki način priznanje vsem, ki so kadar koli v teh 15 letih zaigrali za Humane zvezdice in pomagali v humanitarnih akcijah,« pravi vodja Humanih zvezdicČe bo vse v najlepšem redu, bodo Humane zvezdice oziroma Art football team Slovenje avgusta nastopili na svetovnem nogometnem prvenstvu Art Football, ki bo od 21. do 29. avgusta v ruski prestolnici Moskvi. Rusi imajo kar osem mesecev časa za pripravo.Nastopilo bo 16 reprezentanc z vseh celin. Ta največji festival umetnosti, glasbe in nogometa bodo začinili zvezdniki z vsega sveta, med letošnjimi gosti pa naj bi bila tudi legendarna rock skupina Status Quo.