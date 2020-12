Zlatan je preteklost? Jacqueline v objemu novega

Čeprav jeiz oddaje Ljubezen po domačena zadnje snemanje prišla z zaročencem, si je očitno premislila. Kot je takrat povedala, se je zaljubila v Hrvata, ki je bil njen prijatelj na facebooku. »Pred kratkim pa se je začela resna zveza. Očitno je prava ljubezen.«Ljubezen pa očitno ni bila ravno prava, saj je pred kratkim Jacqueline objavila fotografijo z moškim, ki pa ni Zlatan.Pod fotografijo so se že usuli komentarji v slogu, da sta lep par in da naj ljubezen traja.Belokranjka Jacqueline je sicer v oddaji na zadnji zmenek odpeljala, ker je bila prepričana, da do nje ne goji romantičnih čustev, tako kot drugi kandidati, ki jim ni želela dati lažnega upanja. Jože, ki je v šov prišel pozneje, ji je to zameril in ji očital, da je v šov prišla le po pozornost.