Zlata olimpijka jih je posadila kar 200 (FOTO)

Olimpijska zmagovalka Janja Garnbret je prva športnica v Sloveniji, ki je svojim športnim uspehom dodala tudi trajnostno naravnanega. S pomočjo slovenskih gozdarjev iz podjetja Slovenski državni gozdovi (SiDG), ki so se z veseljem odzvali pobudi odlične športnice, je namreč nad Črno na Koroškem posadila 200 sadik macesna in divje češnje ter s tem v naravo »vrnila« 13 ton ogljikovega dioksida, ki jih je pridelala s treningi in potovanji v lanski olimpijski sezoni.

Pomoči gozdarjev je bila zelo vesela.

Čeprav je pristna Korošica, vajena narave in gozdov, pa je Janja tokrat prvič sadila drevesa. Mlada športnica je v zgodnjih urah zavihala rokave, se skupaj z gozdarji spustila po strmem bregu ter v slabih dveh urah pomladila del koroških gozdov. Gozdarji so bili nad mlado olimpijko navdušeni, tudi Janja je z veseljem poslušala nasvete svojih pomočnikov ter po koncu akcije dodala: »Ko sem izvedela, koliko ogljičnega odtisa pustijo moja potovanja in treningi, sem se resno zamislila nad tem, kaj vse spustimo v naravo. Začela sem razmišljati, kaj lahko storim, da pomagam ustvarjati boljši jutri, in tako sem se spomnila na drevesa, saj so ona tista, ki jih na svojih potovanjih v tujini najbolj pogrešam. Vesela sem, da so mi slovenski gozdarji prijazno priskočili na pomoč ter predlagali odlično lokacijo za sadnjo. Navsezadnje je to moj dom in vesela sem, da sem lahko pustila tudi svoj ekološki pečat.«

Vesela sem, da so mi slovenski gozdarji prijazno priskočili na pomoč ter predlagali odlično lokacijo za sadnjo.



Odlična plezalka Janja se je takoj po sajenju, pri čemer je potrdila, da so odlični športniki pravi vzorniki na vseh področjih življenja, odpravila na treninge v tujino, saj jo kmalu čaka prva tekma v novi sezoni.