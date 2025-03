Žlahtna kapljica in rokenrol, pel jim je Rok Ferengja (FOTO)

Da imamo Slovenci radi vino, ni skrivnost, a bi se bilo počasi treba otresti klišeja, da se družimo zgolj zato, da se napijemo in smo pripravljeni v zameno za dobro voljo popiti kar koli. To že dolgo ne drži, saj so predvsem v zadnjem desetletju priljubljenost pridobili dogodki, ki slavijo vinsko kulturo. Gre za prijetna druženja, ki jih spremlja raziskovanje najboljših vin, ki so jih ustvarili domači in tudi tuji vinogradniki, ker pa je najboljša spremljava žlahtne kapljice odlična hrana, svoje mišice napnejo tudi kulinarični ponudniki, ki poskrbijo, da alkohol ne stopi prehitro v glavo. Prav tak dogodek se je pred dnevi zgodil na Štajerskem. Selniški Hram kulture Arnolda Tovornika je gostil izjemen dogodek Vinske brbončice & Rock'n'Roll, ki je obiskovalcem ponudil pravo simfonijo vrhunskih vin, edinstvenih domačih žganj in izbranih delikates.

Jagode in čokolada, je prepeval Ferengja. No, pa kakšna kapljica tudi. Druženje se je razvilo v pravo štajersko čago.

Namen prireditve Vinske brbončice je ozaveščanje ljudi o tem, da je lahko pitje vina prijetno kulturno in družabno dogajanje.

Nazdravila sta oljar Gorazd Kocbek in Peter Rataj, organizator Vinskih brbončic, ki si že leta prizadeva vinsko kulturo dvigniti na (še) višjo raven in ji dodati tudi kulinarično noto.

Združil je priznane slovenske vinarje, ki so predstavili svoje najboljše vinske mojstrovine, ter lokalne proizvajalce žganj, ki so s svojimi edinstvenimi aromami popestrili okušanje. Posebno noto so večeru dodale delikatese, ki so bile skrbno izbrane, da so odlično dopolnile predstavljene pijače. Za glasbeno spremljavo in nepozabno vzdušje je poskrbel Rok Ferengja. S svojo energično izvedbo rock klasik in avtorskih skladb je navdušil občinstvo in poskrbel, da se je plesalo pozno v noč.

Organizatorji tovrstne dogodke prirejajo že 16 let. Pred nekaj leti so dogodek popestrili z nastopom znanih slovenskih glasbenih skupin in ga preimenovali v Vinske brbončice & Rock'n'Roll. Tokrat se je predstavilo kar 20 ponudnikov, pridelovalcev vina, različnih žganj in delikates iz Slovenije in Hrvaške, seznam sodelujočih vinogradnikov pa je zajemal zveneča imena, kot so Breznik, Mukenauer, Sartori, Sveti Martin, Jaunik, Šumenjak, Šekoranja, Ščurek, Kelenc, Krampač, M vina, Puklavec, Mihelin, ter hrvaška vina Vuglec Breg in Vina Bodren, obiskovalci pa so se lahko okrepčali tudi z izdelki iz bučnega in oljčnega olja, tartufi in drugimi delikatesami.

Dobre volje so bili tudi Marko Breznik, Vina Breznik, Maruša Mukenauer, mariborska vinska kraljica 2023, Domen Jaunik, Vina Jaunik, in Neža Jarc, mariborska vinska kraljica 2020.