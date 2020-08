Življenje se mu je obrnilo na glavo

Imam pa zdaj dejansko čas za stvari, za katere ga v preteklosti nisem imel.

Odličen vokalist in simpatičen glasbenik, dvakratni udeleženec Eurosonga, poje kar v domačem okolju. Ne sicer vsak dan, da se glasilke ne prekurijo, dvakrat na teden pa obvezno. Prostor, ki je namenjen le glasbenim vajam, izkoristi enkrat na teden, ko vadi s svojo skupino. Največ mu pomeni sproščeno vzdušje, ki ga ne ustvari le prostor, ampak ljudje, ki so v ekipi. »Z njimi sem maksimalno zadovoljen, zelo dobro se razumemo in smo stalna ekipa že kakih osem let. Prostor mora biti dovolj velik, da se ne počutimo utesnjenih. Pomembna je tudi izolacija, da ne motimo bližnjih stanovalcev.«Zaradi izrednih razmer v državi vadi še bolj in še več, saj je bil prej čas za vajo zaradi nastopov omejen. Življenjski slog se mu je, pravi, popolnoma obrnil na glavo, saj je glasba, posledično nastopi, njegova primarna dejavnost. »Imam pa zdaj dejansko čas za stvari, za katere ga v preteklosti nisem imel. Med njimi je glasbena produkcija, ki me je od nekdaj zelo veselila, a se ji zaradi številnih nastopov nikoli nisem utegnil posvetiti v celoti. Zdaj prosti čas s pridom uporabljam za pridobivanje znanja na tem področju,« pove Omar Naber, ki sicer v zadnjem času namenja veliko energije in časa footgolfu, novi športni panogi, ki očitno omamlja tudi znane Slovence.Na nedavnem odprtem prvenstvu v footgolfu na igrišču družine Amon v Olimju je namreč zasedel drugo mesto, tik za pevcem