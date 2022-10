Življenje Gregorja Trebušaka sta televizija in družina

»Sedaj se res posvečam očetovski vlogi, ko imam dve punci, stari eno leto in tri leta. Žena Urša namreč že opravlja terapije in je dopoldne precej zasedena, tako da mi trije preživljamo dopoldneve skupaj in uživamo. No, sem pa Lilijo prvič peljal tudi na tekmo. Sva šla gledat nogomet v Domžale«, je povedal simpatični voditelj, ki ni ravno prepričan, da je hčeri všeč nogomet. »No, ne vem, ali jo zanima, mogoče pa jo še bo. Začela sva z obiskom nogometa, ker je bil dopoldan, zdaj sledi košarka in hokej. Seveda smo veliko tudi na igrišču, v knjižnici in arboretumu. V Trzinu imamo vse to 50 metrov od stanovanja.«

Gregor prvi službeni sestanek opravi zjutraj prek zooma, nato odide v službo po skupnem družinskem kosilu. »Pred osmo sem že doma, ob pravem času za pravljice.« Mala Ivana Paulina ravno danes piha prvo svečko. Čestitamo!