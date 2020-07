Žirantka šova Zvezde se je soočila z izgubo

Kosmatinka Elizabeta

Modna navdušenka n žirantka šova Zvezde plešejo, ki se je pred kratkim z možem vrnila v Slovenijo, je razkrila, da se je pred nekaj meseci soočila z izgubo. »Najina londonska muca Gabriella se je na začetku tega leta poslovila za vedno. Verjamem, da zdaj brezskrbno prede nekje v najsvetlejšem delu mačjih nebes. Zelo jo pogrešam. Ko sva izgubila najino Gabi, sva bila čisto iz sebe. Vsakdo, ki svoj dom deli z živalco, ve, kako težko je ob taki izgubi. Nama se je zdelo, da je s tem odšel enakovreden del trojice, saj je bila Gabi najin družinski član in najina zaveznica. Tako sva še isti dan, ko sva jo položila v grob, sklenila, da bova vso ljubezen, ki sva jo namenjala Gabi, podarila novi muci,« je prijateljem in sledilcem, ki so po njenih fotografijah na instagramu sklepali, da sta dom ponudila še eni kosmatinki, pojasnila Nika.»Čutila sva, da bova tako veliko lažje prebrodila žalovanje, obenem pa je na svetu toliko muck, ki potrebujejo skrb. Čez dva dni sva se odpeljala na kmetijo na Gorenjskem in se spoznala z njo. Bila je tako sramežljiva, da smo potrebovali pol dneva, da se je končno pustila ujeti. Poimenovala sva jo Elizabeta, saj naju njene oranžne lise na glavi malce spominjajo na slovito pričeskotudorske kraljice,« je pojasnila jezična Nika in dodala, da se je njuna nova kepica sreče po dveh tednih končno sprostila in se iz sramežljive mucke prelevila v pravo šefico. »Moram priznati, da je bilo tudi zaradi nje pomladno obdobje karantene pri nas doma povsem sproščeno in nemalokrat nadvse zabavno. V teh nekaj mesecih sva razvili pristen odnos, in čeprav seveda še vedno močno pogrešam Gabi, mi Eli lepša čisto vsak dan. Obožujem jo,« je še povedala za konec.