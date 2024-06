Žirantka šova SIT osupnila sledilce, tega vam POP TV ne bo pokazal (FOTO)

Poznamo jo kot žirantko šova Slovenija ima talent in uspešno balerino. Ima mnogo oboževalcev in svojo življenje redno deli z njimi na omrežjih. A tokrat je šla še dlje in pokazala tisto, česar običajno ne pokaže. Tako se je Ana Klašnja odločila in delila s svojimi sledilci utrinke iz zaodrja priljubljenega šova.

Njeni oboževalci so tako lahko na lastne oči videli, kdo in kako poskrbi za njen videz, preden se usede na žirantski stolček šova.