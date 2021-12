Lada skoraj kap, Ana Klašnja v transu

Šest kandidatov šova Slovenija ima talent se je udarilo za zadnja dva sedeža v finalu. V zadnji polfinalni oddaji osme sezone priljubljenega šova zvrstili pevka Nushy, plesalec David Stojanović, pevska skupina Muzikalci, pevec Martin Arbi in dobitnika zlatega gumba plesno pevski nastop Žigan Krajnčan in pevka Ana Grdadolnik.

Gledalci in žiranti so v finale uvrstili Ano in Martina.

Reparka Nushy iz Koroške je z energičnim nastopom prejela čestitke vse žirije, napovedali pa so ji tudi prekrasno kariero. Žirant Branko se je priklonil »kraljici«, ki je v pesmi vse ženske okronala s kraljicami.

14-letni David Stojanović je zaplesal svoj talent. Upodobil je Jockerja. Ana je bila med izvajanjem točke v transu, je rekla, in se mu je poklonila: »Ples je bil zrel in strašljivo odrasel,« je povedala, Branko pa se je strinjal, da se bil nastop vrhunski.

Pevska skupina Muzikalci je poskrbela s super energijo na odru z mjuziklom. Žirija jim je napovedala, da jih bo zagotovo v kratkem dočakal tudi veliki oder in da je Slovenija pripravljena na še več mjuziklov.

Svoj glas je uporabil tudi 15-letni pevec Martin Arbi, ki se je predstavil z rock'n'roll pesmijo in »waw« nastopom, kot je komentirala žirantka Ana. V studiu je poskrbel za izjemno vzdrušje in poplesavanje žirije.

Vsestranski multitalent 26-letni Žigan Krajnčan, ki je sin znane slovenske pevke Romane Kranjčan, je ponovno navdušil z izvirno pevsko-beatbox-plesno točko. Marjetka, ki mu je v avdicijski oddaji dala zlati gumb, je dejala, da je na oder prinesel unikatnost in umetnost. Lado se mu je zahvali, da mu je uspelo na veliki oder komercialne televizije prinesti umetnost, ki je izjemno impresivna. Povedal je tudi, da je oče in da njegova hči ne more zaspati, če ji vsaj pet minut ne poje.

17-letna Ana Grdadolnik, ki je na avdicijski oddaji, s svojim glasom vrgla Lada s stola in ji je ta podelil zlati gumb, je ponovno navdušila žirijo. »Bil je nastop, ki ni imel napake, bil je popoln in skoraj me je bilo kap« je povedal Lado. Marjetka je dodala, da smo Slovenci našli novo slovensko divo.

Finale bo čez štirinajst dni.