Žiranti hrvaških talentov v sporu zaradi Polkaholikov

Nedvomno so mladi slovenski glasbeniki, združeni v skupini Polkaholiki, tudi v polfinalni oddaji hrvaških talentov poskrbeli za nemalo navdušenja in glasen aplavz. Nastopili so kot zadnji, na vrhuncu oddaje, in ponovno spravili vso dvorano na noge.

V polko so preoblekli uspešnice Eda Sheerana, Petra Graša, Oliverja Dragojeviča, Tonyja Cetinskega in Tošeta Proeskega. »Tako ste zabavni! Ko pridem v Slovenijo, bom prišla na vaš koncert!« je bila nad našimi fanti navdušena zvezdnica Maja Šuput. Ob razglasitvi treh finalistov, ki jih na Hrvaškem določa izključno žirija, je hrvaška pevka iskreno priznala, da so se okoli ene točke resno sporekli, ob tem pa je mislila na Polkaholike. Čeprav jim ob množici izjemnih talentov preboj v superfinale ni uspel, so fantje ponosni in navdušeni.

»Ko smo videli, da smo skupaj z desetimi odličnimi točkami, z dvema zlatima gumboma, s fascinantnimi gibalnimi točkami, smo vedeli, da je za nas že nastop v polfinalu na največjem televizijskem odru na Hrvaškem velika zmaga, zato smo bili popolnoma sproščeni in brez pričakovanj,« so dodali po nastopu. Zanje je bilo popotovanje glasbenih talentov pri naših južnih sosedih nepozabna dogodivščina.

»Pravzaprav je šlo za vrtiljak čustev! Kakšna izkušnja, prekrasna ekipa, ki ustvarja oddajo, je poskrbela, da si bomo sodelovanje na Supertalentu zapomnili za vedno. Prejemamo čestitke, povabila na nastope in v televizijske oddaje po vsej Hrvaški, v Sloveniji pa nas ljudje ponosno spremljajo in nam čestitajo za pogum in promocijo polke. Hvaležni smo do neba, da nas je naš producent in menedžer prepričal in nas opogumil, da smo se sploh prijavili,« je po nepozabni glasbeni izkušnji dejal Matic, harmonikar Polkaholikov.