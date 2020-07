Žiga razvajal brbončice na dekliščini

Žiga Deršek v družbi deklet, ki jim je kuhal in postregel s posebnimi jedmi. FOTO: Osebni Arhiv

Žigov otoček na krožniku, s katerim je navdušil tudi nevesto. FOTO: Osebni Arhiv

Pod njegovo taktirko so pomagali kuhati vsi zbrani, tudi nevesta.

»Nedavni telefonski klic mi je odprl še ena vrata, in sicer da se izkažem kot kuhar na zasebnem dogodku. Klicala me je organizatorka neke dekliščine in me prepričala, da sem se lotil interaktivnega kuhanja za povabljence, seveda skupaj z bodočo nevesto, ki je prava gurmanka,« nam je zaupal, ki je zelo vsestranski. Je namreč v prvi vrsti glasbenik, televizijski in radijski voditelj na Veseljaku, po poklicu diplomirani dizajner notranje opreme, pa tudi avtor skladb, scenarist in, kot pravi sam, večni romantik. In kako se je lotil kuhanja na dekliščini?»Želel sem, da bo dogodek tudi malo poučen, zato sem v meni vključil izdelavo domače majoneze, skupaj smo filirali postrvi, naredili ribjo omako in za sladico še vaniljevo. Seveda ni šlo brez jabolčnega otočka, ki se je očitno kar dobro prijel. Prijateljica mi je pred kratkim poslala fotografijo, da v znani ljubljanski restavraciji jabolčno pito po novem strežejo z vaniljevo omako. In tega sem se lotil na svoj način,« nam pove med smehom Žiga. In doda: »Ampak avtorski otoček je en sam. Moj!« Je bilo pa to za Žigo nekaj novega, česar doslej še ni počel. »Pa bi to ponovil še kdaj?« ga pobaramo.»Glede na to, da je bilo fantastično, bi. Punce so izziv dobro sprejele in na koncu smo bili vsi navdušeni, krožniki pa prazni. Še posebno pa sem vesel, ker so rekle, da me bodo z veseljem priporočile še komu. Dejansko se lahko tudi tak dogodek, kot je dekliščina, na ta način lepo popestri, povabljeni pa dobijo eno nepozabno izkušnjo,« nam še pove 25-letni Žiga, sicer tudi tekmovalec šeste sezone priljubljenega kuharskega šova MasterChef Slovenija, ki smo ga spomladi spremljali na Pop TV in katerega nadaljevanje se obeta že to jesen.Mnogi pa se Žige spomnijo še iz časov, ko je bil član in frontman ansambla Lun'ca, od katerega se je pred tremi leti, po skoraj štirih letih, poslovil zaradi novih izzivov. Z Lun'co je dosegel kar nekaj uspehov, prav tako je sam napisal nekaj melodij in besedil pesmi. Med temi so Zgodba najina, Samo prijatelja, Vrni se, Trave, Čas hiti, Bodi z mano zdaj, Tukaj in zdaj, melodijo pa še za skladbi Pesem lun'ce in Moja si dežela. Zanimivo je, da je Žiga po poklicu diplomirani dizajner notranje opreme. Estetika mu torej ni tuja. In ta se očitno odraža pri pripravi in še zlasti pri serviranju vsega, kar skuha, speče ali kako drugače pripravi in da na krožnik. A tudi na glasbo še ni pozabil.Potem ko se je poslovil od Lun'ce, je poslušalce presenetil kot solist in posnel skladbe Za njo, Ne odhajaj, Jutro in Sto trenutkov. Slednja je izšla lani na valentinovo. Glasbo zanjo je Žiga ustvaril skupaj z, besedilo je dodal, aranžma je delo. Se pa tudi skladba Sto trenutkov spogleduje s plesnimi ritmi, tokrat pa so avtorji ujeli priljubljene ritme kizombe, ki izvira z brazilskega otočja, in so bili v slovenskem glasbenem prostoru predstavljeni bolj kot ne premierno. A Žiga že napoveduje novo skladbo, ki jo bo predstavil v začetku avgusta. »Z drugim delom MasterChefa pa bo verjetno še več dogajanja,« nam je zaupal.