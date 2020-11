Žiga kuhal vse do polfinala

Takole je presenetil sodelavce in sodelavke.

Tempo je bil res hud in tega ne zmore vsak, pravi.

V šovu sem najbolj užival, ko sem pripravljal rojstnodnevno torto.

Voditelj in pevecpravi, da je bila to, da je prišel vse do polfinala letošnjega šova MasterChef, njegova osebna zmaga. »Niti najmanj si nisem mislil, da mi bo uspelo priti tako daleč. MasterChef je le kuharsko tekmovanje, kjer za zmago potrebuješ kar nekaj znanja, seveda pa brez sreče ne gre,« priznava mladenič, ki ga poslušamo na valovih Radia Veseljak in gledamo kot voditelja oddaje Naj viža na VTV.Kot pravi, se je bal, da bo izpadel prvi, zato je bil dosežek že, ko se je uvrstil v nadaljnje tekmovanje. In potem še nekajkrat, tako da je kar tri mesece živel v povsem drugačnem ritmu, kot je bil vajen. »V šovu sem najbolj užival, ko sem pripravljal rojstnodnevno torto. Takrat smo namreč imeli v skupini dovolj časa, da smo lahko malo pozabili na uro, ki v MasterChefu teče res zelo hitro, medtem ko sem najmanj užival pri redesignu mlečnega riža, kjer sem pogrnil že pri osnovi, saj se riž ni in ni hotel skuhati. Ves čas sem dolival mrzlo mleko in s tem podaljšal čas kuhanja. Preveč podaljšal,« se smeje spominja Žiga, ki prizna tudi, da je določen pritisk občutil. V finalu pa bomo, pravi, spremljali »obračun dveh amaterskih kuharic proti profesionalnemu kuharju«. A MasterChef ni bil samo njegov, ampak tudi projekt njegove punce, ki mu je bila ves čas v oporo. »Brez nje in podpore mojih staršev ne bi prišel tako daleč. Ko sem prišel domov, sem si pošteno oddahnil, vsi moji pa tudi. Tempo je bil res hud in tega ne zmore vsak,« priznava Žiga, ki se še dobro spomni prvega kuharskega podviga pred kamero.»Spomnim se vonja po sveže postavljenem studiu, kot bi prišel v nov salon pohištva. Ni bilo časa, da bi preštel vse kamermane in ljudi iz produkcije. Sem pa premeril vse tri sodnike, ki so se ob predvajanju moje skladbe kar pomehkužili. Ne vem, kako sem spravil skupaj jabolčni otoček, ampak mi je uspelo,« misli strne Žiga, ki takšno izkušnjo priporoča vsem. Sebi pa je s tem uresničil željo, da je sodeloval v vsaj enem od naših šovov.Že pred leti se je nameraval prijaviti na Slovenija ima talent, a je prijavnica ostala doma. »Še vedno pojem in ustvarjam v glasbenem svetu. No, mogoče bom pa kdaj kakšen tak šov tudi vodil,« se še pošalil mladenič, ki je zelo aktiven na družabnih omrežjih, kjer najdete njegovo skladbo z naslovom Svoje barke krmar.