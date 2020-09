Žiga in Žan spekla najboljšo potico

Žiga se je lotil priprave nadeva za potico kraljico.

Na POP TV so eno od oddaj MasterChef Slovenija posvetili izključno slovenskemu domovinskemu simbolu, potici. Gre za sladico iz kvašenega testa, ki pa včasih ne uspe najbolje niti najbolj izkušenim gospodinjam. Enkrat je prepečena, drugič sredica preveč odstopa od skorje, enkrat je nadeva preveč, drugič premalo, za nekatere je presladek, za druge premalo. Ja, težko je ustreči prav vsem in speči potico, ki je za čisto petico. A radijskemu voditelju in pevcuin kuharju, ki sta bila edina člana moške ekipe, je to uspelo, kljub temu da so jima nasproti stale kar tri skupine deklet.A fovšije, tako zagotavlja Žiga, menda ni bilo čutiti. »Nisem zaznal nobene nevoščljivosti. Bolj se je po snemanju govorilo o tem, kaj bi lahko drugi naredili bolje. Sva se pa izziva lotila zelo suvereno. Ob namigu, da prihaja na obisk kraljica, sem bil skoraj prepričan, da bo to potica. Zato sem na hitro pred tekmovalnim dnem osvežil znanje in upal, da bo vse prav. In je bilo,« nam je v zakulisju po snemanju razkril veseljak Žiga. In dodal, da sta si z Žanom delo lepo razdelila. On je naredil testo, Žiga nadev.»Meni je sicer priprava potice kar domača, a menim, da je bilo ključno, da sem imel ob sebi izkušenega kuharja Žana, saj je bilo manj možnosti, da bi šlo kaj narobe,« nam je še dejal Žiga. Pa bo zdaj, ko je tudi ta podvig za njim, kakšno pesem posvetil kraljici potici? »U, verjetno ne, čeprav bi se lahko znašla v kakšni skladbi kot simbol naše domovine. A raje opevam ljubezen in prijateljstvo in sem Svoje barke krmar, kot je naslov moje aktualne skladbe, ki je pri poslušalcih zelo priljubljena,« nam še zaupa Žiga Deršek.