Zgražanje nad politični vrhom: Maske so padle, mi smo pa norci (FOTO)

Neverjetno, a resnično, bi lahko rekli. Slovenski politični vrh na čelu s predsednikom vlade in predsednikom države Janezom Janšo in Borutom Pahorjem se je na slovesnosti ob 30-letnici vzpostavitve manevrske strukture v Pristavi nad Stično prosto sprehajal drug ob drugem brez zaščitnih mask in brez upoštevanja medosebne razdalje 1,5 do 2 metra, čeprav v Sloveniji še vedno veljajo strogi ukrepi zaradi koronavirusa.



Pahor je objavil fotografijo, ki pa je razburila mnoge v naši državi. Tako so se pod njo zbrali komentarji (nelektorirano):



»Vlada nas privija, mi se ji pustimo. Vsaki dan strožja pravila, medtem, ko se nam smejijo iz TV... Le oni se te 'grozne' korone ne rabijo bati... Za vse ostale je smrtonosna.... Večinoma smo še vedno ubogljivo ljudstvo, ki slepo verjame 'strokovnjakom'.«



»Distanca je pa kje? Ajaaa, vi ne zbolite, imate Marijo in Jezusa.«



»Vceraj na Rabu, danes pa v druzbi nasih veljakov v Prstavi?? Za Vas karantena ne velja, al kako? Da ne ornenjam socialne distance.. Ne pozabite vseh svojih stikov omeniti, ko vas povprasajo.



»Oprostite, ampak ne razumem zakaj to objavljate, d nas nacrtno jezite ali da nam na ta nacin v obraz poveste, da smo neumni.«



»kje pa imajo nagobčnike, ko ves narod j , za maske«



»Zato ker nas imajo za norce.«



»...in maske so padle,mi smo pa norci,ki jih poslušamo in delamo kot nam diktirajo,jebemti da jih imam res polen k...«