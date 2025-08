Zgodilo se je v Sloveniji: preden sta dahnila usodni da, sporočila res slabo novico

Radijski voditelj in animator na porokah Matic Herceg je s svojimi sledilci delil neverjeten dogodek, ki se mu je v 8-letni karieri moderatorja zgodil šele drugič. Moderiral je že na stotine porok in vaske toliko se zgodi, da stvari pač ne gredo po planu. Očitno sta bili fantovščina in dekliščina burni, glede na to, da sta dogodek odpovedala 14 dni pred odločilno soboto. »Fotografij iz poroke ne bo,« je sporočil svojim sledilcem, ki so navajeni glamuroznih posnetkov iz poročnih zabav, ki jih animira Herceg z ekipo DJ Darmar.

Sočnih zgodbic iz poročnih gostij mu vsekakor ne manjka: »Na porokah so pogosto bolj izkušeni ljudje, kar se vseh stvari tiče. In je v bistvu, tega je zelo veliko, od tega, da se ženin in nevesta prevarata na porokah, od tega, da priče se pretepajo, mislim, se pretepajo s svati, pa da se priče varajo.«

Več o pripetljajih je spregovoril, ko je gostoval v ŠOKkastu.

Za konec pa še malo statistike za leto 2024. Povprečno na dan je zakonsko zvezo sklenilo sedemnajst parov, šest parov pa se je razvezalo. V letu 2024 je zakonsko zvezo sklenilo 6.353 parov. To je bilo za 35 ali 0,5 % manj kot leto prej. Med sklenjenimi zakonskimi zvezami je bilo tudi 60 istospolnih: 28 med moškima in 32 med ženskama, lahko preberemo na straneh statističnega urada Slovenije.