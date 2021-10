Zgodilo se je nepričakovano: kmetica Lina je ponižno storila to (FOTO)

Na posestvu se po oblikovanju novih zavezništev in izboru obeh dvobojevalcev dogajajo vse bolj nepričakovane stvari. Tako se je zgodilo neverjetno, kajti do ograje in Ambroža je vsa ponižna prišla Lina.

Lina mu je tako prinesla hrano, kar še posebej bode v oči, kajti od začetka je zelo nasprotovala temu, da bi jo Ambrož dobil. A v ozadju je očitno dejstvo, da se lahko zgodi, da bi Linin Aljaž izgubil dvoboj in se pridružil Ambrožu v hiški v gozdu.

Romana je ob tem komentirala: »Pač, ja, mogoče se mi malo neumno zdi, da so me prvi dan, ko sem Ambrožu nesla hrano, napadali vsi, točno ta oseba, ki mu je danes nesla hrano.«

Bo boj v areni drugačen, kot pričakujejo tekmovalci?

Tekmovalci pa so ob tem tudi ugibali, kaj, če boj v areni ne bo takšen, kot ga pričakujejo. Kaj, če se zgodi, da se bo Aljaž moral pomeriti z Ambrožem ...

Aljaž je očitno zelo zaskrbljen in je tako dejal: »Ni pošteno do njega, da je moral bit on prvi teden ves teden sam, drugi, ki bo prišel, pa bo imel družbo …«

Aljaž je očitno zelo zaskrbljen. FOTO: Voyo

Mattia pa je prepričan, da je Aljaža zelo strah, da bi se prav on moral pomeriti v areni z Ambrožem. »Da se to zgodi, jaz se bom smejal,« je dejal.