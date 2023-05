Zgodba o hudi smoli Ane Roš, ki je zagotovo še niste slišali

Če vsaj malo sledite naši kulinarični vili Ani Roš, potem veste, da je pred leti, natančneje v 2012, sodelovala na dogodku Cook It Raw, takrat na Poljskem, kjer se pojavljajo le povabljeni (vele)mojstri iz kuhinj. Slovenka je bila pravzaprav prva ženska, ki se je pojavila na tem dogodku.

Skratka, Roševa, ki je bila leta kasneje nagrajena z dvema Michelinovima zvezdicama, je za New York Times spregovorila, da ji je takrat šlo vse narobe: zamudila je let in na dogodek prišla prepozno. Ko so šli na vožnjo s kanujem, se je njeno plovilo prevrnilo. A tu se njena smola še ne konča: ugriznil jo je še pes, zaradi česar so jo šivali. Za povrh vsega, jo je med pripravo kraljice finalnega obroka pičila čebela, Ana pa je razvila močno alergijsko reakcijo.

​

»Vsi so bili, 'poglej, Bridget Jones',« pripoveduje Roševa. Dodaja, da so tudi rekli, da ji gre vse narobe in da očitno ne spada mednje (le kaj si o njej mislijo danes, ko so ljudje za njene kulinarične presežke pripravljeni plačati tudi blizu 300 evrov na osebo, kaj šele njeni prijatelji s fakultete, ki njene takratne kuhe niso marali).

A ko je na mizo prišla hrana, je bilo jasno, da je pred Ano lepa prihodnost. Goste je z obrokom, sestavljenimi iz rdeče pese, z dimljenih jabolk (uporabila je borov les) in ribje pene, sezula.

Pod pritiskom se je dobro obnesla in pravi, da ženskam enostavno ni dano dovolj možnosti, da se dokažejo.

V pogovoru je še dodala, da je včasih res boleče ostati zvest samemu sebi, a da se na koncu splača.