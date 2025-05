Zgodba Nike Zorjan boli Wernerjevo ženo: Eno je pomagati, drugo brezkompromisno izkoriščati

Zdraham, ki jih je sprožil izbris videospotov Nike Zorjan ter nato njena izpoved, kaj se je dogajalo, ko je bila pod okriljem Marjetke in Aleša Vovka, ni videti konca. Po tem, ko sta obe strani predstavili svojo plat zgodbe, ko so formalnosti pojasnili še odvetniki in so lonček primaknili glasbeniki, ki imajo z Maraayo dobre ali pa slabe izkušnje, se je odločila spregovoriti tudi Andreja Brozovič, žena glasbenika Wernerja Brozoviča, ki še kako dobro pozna slovensko glasbeno sceno ter njene pasti.

Ni lahko

»Marsikaj sva dala skozi v 35 letih glasbenega in medijskega delovanja. Samo midva veva, koliko neprespanih noči, koliko ljubezni do glasbe moraš imeti, da preneseš VSE … vse zlobne jezike, vsa pametovanja, veva, kako je videti, ko je nad tabo nekdo, ki si reže velik kos pogače,« je zapis na družabnem omrežju začela Andreja, ki ji je afera, v katero so se zapletli Nika ter zakonca Vovk, zbudila veliko bolečine.

»Mlade duše, polne entuziazma, iščejo svojo pot do prepoznavnosti, izražajo svojo ljubezen do glasbe … in eno je pomagati, pa seveda imeti tudi kaj od nastopov, avtorstva, vložka … drugo pa je brezkompromisno izkoriščati,« je zapisala Andreja in pod zapisom delila članek o razkritju, o katerem smo že pisali, da zakonca Vovk Niki Zorjan nista pobrala le velikega deleža zaslužka, ampak je Marjetka zase zahtevala tudi polovico sponzorskih oblačil, ki so bila sicer namenjena Niki, pa tudi polovico daril, ki jih je pevka dobila.

Za nastop 260 evrov bruto

Nika Zorjan je pogodbo z Raaj produkcijo podpisala kot komaj 18-letno dekle in takrat redki vedo, v kaj se spuščajo, redki razumejo, kaj pravzaprav podpisujejo, če je v ozadju močna želja po nastopanju, prepoznavnosti in slavi, pa je marsikdo pripravljen tudi marsikaj požreti.

Tako je denimo Nika podpisala pogodbo, po kateri je njen honorar znašal 260 evrov bruto na nastop, poleg tega pa je morala še brezplačno nastopati za potrebe poslovnih partnerjev in kompenzacij Aleša Vovka. Pogodba ji je prepovedovala tudi kakršno koli glasbeno ustvarjanje ali pojavljanje v javnosti brez Raayevega dovoljenja, če bi hotela pogodbo predčasno prekiniti, pa bi Nika Zorjan morala plačati 100.000 evrov pogodbene kazni.