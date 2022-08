Zgodba Jasne Kuljaj: kako je Beljen Hrast postala Loti

Priljubljena voditeljica Jasna Kuljaj, ki nas to poletje razveseljuje predvsem s seksi fotografijami z raznih plaž, bo kmalu zaključila dopust, saj se bodo začele priprave na nova snemanja. Kje vse jo bomo gledali, še ni natančno znano, do takrat pa na mnogih prireditvah, kjer je običajno stalna povezovalka ali najmanj gostja.

Pred kratkim je presenetila z zelo čustvenim zapisom na svojem facebook profilu, kjer opisuje svojo nekdanjo kosmato ljubljenko, ki ji je, tudi ob pomoči nas, našla nov dom: »To pa je telepatija! Po dolgih mesecih v roke vzamem fotografijo mačke, ki sem jo imela 4 leta. Ko sem rodila, sem se odločila, da v stanovanju ne bomo imeli dojenčka in muhaste muce, zato sem dala oglas v Slovenske novice, na katerega se je javil starejši gospod. Zaljubljen je v točno takšne muce, precej nedorečene barve. Zaradi te barve, smo to muco klicali Beljen Hrast. Ko sem mu jo prinesla v hišo na obrobju Ljubljane, je na steni imel poleg slike pokojne žene tudi sliko točno take muce, ki pa mu je poginila. Od veselja, da je dobil njeno reinkarnacijo, je raztegnil meh in vsi smo bili srečni! Takoj, ko jo je zagledal, je vzkliknil ‘Loti!’’ in tako je Hrast postala Loti in še zvonček je dobila. Na enem od naših letnih srečanj mi je gospod poklonil tole plastificirano fotografijo, ki stoji pri nas na omari. Brisajoč prah sem se, kot vsaka prah brisajoča gospodinja vprašala, ali mi to (res) rabimo. Maček je srečen drugje, kadar koli pridem k njej na obisk, me itak ignorira. Največ mi pomeni, da sem ji našla še boljši dom, kot ga je imela v našem stanovanju, saj je zdaj kraljica balkona, vrta in cele hiše. In to, da mi novi lastniki večkrat rečejo ‘naš ata je tko vesel, ker ima to mačko’. Torej, je morda je prišel čas, da to sliko dam v nek hišni depo, beri: klet. Potem pa slaba vest. Ne, tega ne moreš narediti, dokler je maček živ, naj slika vseeno bo! Ne vem, zaenkrat jo samo spucam (beri: nesem v kopalnico in stuširam-najhitrejši postopek, odložim, da se posuši sama od sebe in preložim odločitev do večera. Nakar zazvoni telefon. Na zaslonu piše: Beljen Hrast. Mene kap! Kaj pa, če me kličejo, da mi sporočijo nekaj žalostneg. Halo…ja živjo!! Ja, kdaj boš prišla mucka pogledat? Pridi no, s hčerko! Pa tisto harmoniko prinesi sabo, ki špila sama, reče gospod. Prav! Bova imela harmonika show haha, maček naj pa gleda. Zmenjeno! Pridem naslednji teden! No, slika gre definitivno nazaj na omaro.«

Zgodbica nas je raznežila, ob tem pa tudi to, da je Jasna poklonila hčerkino šolsko torbo iz prvega razreda. Kajti spomini imajo tudi svojo vrednost.