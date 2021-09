Ženske Sanjskega moškega si želijo slave

Sanjske ženske vztrajno stopajo na slovensko sceno.

Vse razen ene so pred meseci praznih rok in strtega srca zapustile šov Sanjski moški, zdaj pa se vztrajno vračajo na televizijske zaslone. Kandidatke sanjskegasi namreč utirajo pot v televizijske vode in videti je, da jim gre odlično.insta že del resničnostnega šova Kmetija, ki ga predvaja POP TV, tam burita moško domišljijo in videti je, da bosta postavni svetlolaski dvigovali gledanost. Na televizijo se je vrnila tudi Gregorjeva zmagovalka, ki vodi vremensko napoved v jutranjem programu Planet TV. Videti je, da se čedalje več Gregorjevih kandidatk vrača na male zaslone, saj so s Planet TV sporočili, da bo del njihovega novega resničnostnega šova The Real Housewives Slovenija: Vražje dame tudiZdaj pa je znano tudi, da se na male ekrane skupaj s Carmen vrača tudi najbolj razvpita tekmovalka Sanjskega moškega, ki je že v šovu priznala, da si kruh služi z objavljanjem vročih fotografij na platformi OnlyFans. Kaj bo v šovu počela, še ni povsem jasno, je pa sledilkam in sledilcem priznala, da jo bodo lahko kmalu spremljali na televiziji.