Ženin Sandi osvaja njeno prijateljico: Komaj čakam, da jo spoznam in peljem na zmenek

V Poroki na prvi pogled se dogajanje vse bolj zapleta. Poročali smo že, da si je Sandi na poročnem potovanju za nevestinim hrbtom dopisoval z drugo. A Viki se na tej točki še ne zaveda, da je njen novopečeni mož vrgel oko na žensko, ki jo sama še kako dobro pozna. Milka je namreč njena dobra prijateljica, bila pa je celo njena priča na poroki.

Dopisoval si je z nevestino pričo. FOTO: Planet TV

Sandi je na poročnem potovanju v Španiji praznoval rojstni dan, med sipanjem penine z ženo pa so mu misli uhajale drugam – k Milki. »Komaj čakam, da spoznam njeno pričo, sva se že slišala. Ona mi je tudi voščila za rojstni dan, še prej kot Viki,« je dejal Sandi in dodal, da jo bo povabil tudi na pijačo in zmenek.

Viki in Sandi sta se že odpravila proti domu, kaj se bo zgodilo po njuni vselitvi v skupno stanovanje, pa bo že kmalu pokazal čas.