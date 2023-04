Žena slovenskega košarkarja besna: Gabi se mi, kaj vse so nekateri pripravljeni narediti

Vplivnica Adrijana Dimec, žena našega košarkarja in reprezentanta Žige Dimca, s katerim ima dva otroka, je pred kratkim na lastni koži občutila žlehtnobo nekaterih ljudi. Nekdo je namreč na tiktoku pod uporabniškim imenom urosceglaj objavil pogovor z Urošem in uporabil njeno fotografijo. V videu Čeglaj, brat sanjskega moškega Gregorja Čeglaja, razlaga, s katero slovensko vplivnico je bil v razmerju. Za piko na i pove, da ga je to dekle prevaralo z njegovim najboljšim prijateljem.

Dimčeva je besna. FOTO: Instagram

Adrijana je takoj razčistila, da Uroša ne pozna in da nikoli ni niti govorila z njim ter da se ji gabi, kako nizko lahko padejo nekateri, da dobijo tistih nekaj klikov več. Še bolj je bila razočarana nad tem, da so ljudje video takoj pograbili, ga delili naprej, komentarje pod videom, iz katerih je jasno, da gre za zavajanje, pa preskočili.

Adrijana je jasno in glasno povedala, da Uroša Čeglaja sploh ne pozna. FOTO: Instagram

Javil se je tudi Uroš Čeglaj, ki je potrdil to, kar je povedala že Adrijana – ne poznata se in nikoli nista nič imela. Med drugim se je opravičil njej in njenemu možu ter obljubil, da bo zadevi prišel do dna.