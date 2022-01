V državnem zboru pokazala bradavičko (FOTO)

Preiskovalna komisija državnega zbora, ki ugotavlja domnevno pranje denarja v Novi kreditni banki Maribor (NKBM) in domnevno nezakonito financiranje SDS, bo danes zaslišala več prič. Med drugim pričakujejo davčnega svetovalca Roka Snežiča, na seji pa so že zaslišali njegovo ženo Klavdijo Snežič.

S parlamentarno preiskavo želijo poslanci ugotoviti dejansko stanje politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma vplivanja na domnevno pranje denarja v NKBM tujih državljanov in z njimi povezanih pravnih ter fizičnih oseb. Prav tako naj bi preiskava ugotovila politično odgovornost nosilcev javnih funkcij zaradi suma nezakonitega financiranja SDS in suma delovanja izdajateljev medijev v lasti te politične stranke ter z njo povezanih fizičnih in pravnih oseb pred predčasnimi parlamentarnimi volitvami leta 2018, poroča STA.