Žena Damjana Murka objavila fotografijo, všečkal jo je tudi Zmago Jelinčič Plemeniti

Damjan Murko in Maja Murko bosta letos praznovala 17. obletnico poroke. Oba sta velika romantika, a hkrati se zavedata, kako pomembno je, da si v sedaj že sedemnajstletnem zakonu dopuščata dovolj osebnega prostora za zadovoljevanje svojih potreb, predvsem čustvenih, je za valentinovo v intervjuju za Slovenske novice razkril priljubljeni pevec.

»Ljubezen ohranjava pri življenju s pogovori, ki niso le o vsakdanjih opravkih, ampak tudi o čustvih, željah in sanjah. Poslušanja z razumevanjem, ne zgolj z namenom odgovarjati. Ne gre le za vljudnost, ampak za globoko spoštovanje partnerjevih misli, čustev, prostora in meja. Ljubezen umre, če spoštovanje izgine. Če bi parom dal en nasvet, bi bil ta: Ne glejta drug na drugega kot na nasprotnika, ampak kot na ekipo,« je povedal Damjan.

Slovenski estradnik in pevec je 5. februarja dopolnil okroglih 40 let, ob tem pa je sledilce z zgodbo presenetil Zmago Jelinčič Plemeniti. Politik se je očitno na praznovanju resnično sprostil in užival.

Ustanovitelj in predsednik Slovenske nacionalne stranke se je z včečkom odzval tudi na tokratno objavo Maje Murko, ki je s sledilci ob čudoviti družinski fotografiji delila zapis: »Družina je tam, kjer se življenje začne in ljubezen nikoli ne konča!«

