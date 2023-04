Želi Matjaž Nemec postati predsednik države? Tako je odgovoril in nekatere presenetil

Evropski poslanec iz vrst SD Matjaž Nemec je na instagramu odgovarjal na vprašanja sledilcev, ki so med drugim želeli vedeti, kako mu je všeč v Bruslju, ali se namerava vrniti v državno politiko in ali namerava kdaj kandidirati za predsednika države?

Od 43-letnega politika, ki je v slovenskem političnem prostoru znan že več kot desetletje, bi morda pričakovali odgovor v smislu »nikoli ne reci nikoli«, a Nemec je očitno prepričan, da predsednik države ne želi nikoli postati. Na vprašanje, ali namerava kdaj kandidirati za predsednika države, je jasno zapisal: »Ne vidim se v predsedniški palači«.

Sam bi si najraje želel ostati še en mandat v evropskem parlamentu. »Za mnogimi pomembnimi projekti, ki sem jih odprl kot evropski poslanec, bi želel nadaljevati v naslednjem mandatu EP. Zato se spogledujem s ponovno kandidaturo za evropskega poslanca, ne izključujem pa tudi vrnitve v nacionalno politiko,« je dejal Nemec.

In kaj mu je všeč v Bruslju poleg številnih nalog in projektov, ki jih ima kot evropski poslanec? »Všeč mi je odprtost mesta za različne kulture, subkulture, regije, narodnosti. Bruselj je talilni lonec, svet v malem, uči nas sprejemanja različnosti in tolerance. Nisem pa navdušen nad pregovorno slabim bruseljskim vremenom. Tu je tudi slabša kakovost bivanja glede dostopa do narave, kvalitetne hrane, čiste vode, mnogo svati je, katere imamo v Sloveniji za samoumevne.«